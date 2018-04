"Hillside": Center-Management von Schließung überrascht

NEUMARKT - Das Restaurant "Hillside" in Neumarkt hat dicht gemacht – von jetzt auf gleich. Sowohl Betreiber als auch Center-Management halten sich zu den Gründen bedeckt, aber es gibt durchaus Gerüchte.

Das Restaurant "Hillside" im Neuen Markt ist jetzt ziemlich überstürzt geschlossen worden. Das Center und der Betreiber hüllen sich in Schweigen. © André De Geare



Manch einer munkelt, es könne an der zu hohen Pacht oder zu wenigen Besuchern gelegen haben. Doch mehr als Gerüchte sind dies nicht.

Die ehemaligen Betreiber verweisen auf das Center-Management (CM). Dieses wiederum teilte auf NN-Nachfrage lediglich mit, dass es eine Entscheidung des Betreibers gewesen sei, die er dem CM persönlich kundgetan habe.

Einen Restaurant-Nachfolger gibt es noch nicht. "Wir stehen noch ganz am Anfang, auch wir waren überrascht", hieß es. Auf seiner Facebook-Seite hatte das Restaurant noch Freikarten für sein "All you can eat"-Buffet am gestrigen Mittwoch verlost. Doch dazu kam es nicht mehr. Am Dienstagnachmittag, 10. April, teilte das "Hillside" mit: "Wir schließen heute mit sofortiger Wirkung."

Traurige, wütende und einige (schaden-)frohe Gesichter

Binnen kürzester Zeit gab es Dutzende Reaktionen auf Facebook: Traurige, entsetzte, wütende und auch einige (schaden-)frohe Gesichter stehen unter der Meldung. Die meisten bedauerten die Schließung, lobten "das schöne Lokal mit der schönen Sonnenterrasse" und fanden "der neue Pächter war nett, das Personal aufmerksam und das Essen auch gut."

Wieder andere kritisieren die kurze Lebensdauer der Läden im Neuen Markt. Wenigstens ein Trostpflaster gibt es: Wer noch einen Gutschein besitzt, kann ihn beim CM gegen einen Neuen-Markt-Gutschein umtauschen.

