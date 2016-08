Himmelsexperte blickt auf die Doppelsterne

Freitag Vortrag in der Neumarkter Sternwarte - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Freitag, 2. September, um 20 Uhr wird Klaus Höxer auf der Sternwarte Neumarkt an seinen Vortrag vom 11. März über die Doppelsterne anknüpfen.

Ein Blick in die Plejaden, wo einige Doppelsterne existieren. © Harald Liederer



Ein Blick in die Plejaden, wo einige Doppelsterne existieren. Foto: Harald Liederer



Der Referent spürt in seinem populärwissenschaftlichen Vortrag der Frage nach, was Doppelsterne eigentlich sind, welche unterschiedlichen Typen es gibt, welche Beobachtungsmethoden eingesetzt werden, um Doppelsterne zu finden, und schließlich, was bei der eigenen Beobachtung mit den Geräten eines Amateurs zu beachten ist.

Es wird dabei im Speziellen um die Rolle von den weißen Zwergen und schwarzen Löchern, um „Raser“ in unserer Galaxis und einige sehr seltsame, „wundersame“ Doppelsternsysteme, die den Astronomen immer noch Rätsel aufgeben, gehen. Novae und Supernovae werden ebenfalls zur Sprache kommen.

Zum Schluss wird noch ein kurzer geschichtlicher Rückblick gegeben.

Bei gutem Wetter kann die Milchstraße mit den bloßen Augen beobachtet werden. Es werden die schönsten Nebel und Galaxien mit den Teleskopen angefahren. Die Planeten Mars und Saturn sind ebenfalls ein lohnendes Objekt. Im Ringsystem des Saturns ist die Cassinische Teilung erkennbar. Weitere Informationen unter www.sternwarte-neumarkt.de

nn