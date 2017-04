Hindernisse auf dem Weg zur Kago-Schloss-Klinik

Postbauer-Heng müsste Planverfahren einleiten — Todorovic will in zwei Jahren eröffnen - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Pläne für das Kago-Schloss gab es schon viele. Nun soll es also eine Fachklinik für Krebspatienten werden. Aber was lässt der Bebauungsplan zwischen Postbauer und Kemnath eigentlich zu?

Idyllisch spiegelt sich das Kago-Schloss im angrenzenden Weiher. In dem dreistöckigen Gebäude könnte die Verwaltung der angedachten Klinik unterkommen. Für die Behandlung ist ein Neubau mit 200 Betten geplant. © Foto: Edgar Pfrogner

Der Tag der offenen Tür war aus Sicht des Eigentümers Sveta Todorovic sicherlich ein großer Erfolgauszubreiten.

Der entfernt an ein Loire-Schloss erinnernde Hauptkomplex soll die Verwaltung, Arztbüros und den Empfangsbereich der angedachten Krebsklinik beherbergen; für die Behandlung der Patienten sei ein Neubau mit rund 200 Betten neben dem Kago-Schloss geplant, erläuterte er der Nachrichtenagentur dpa.

