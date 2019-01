Hinter die Kulissen der Bibel blicken

Christian Schrödl spricht am 15. Januar über die Entstehung - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Zum Vortrag "Wie die Bibel entstanden ist" laden die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Neumarkt sowie die Dekanate Neumarkt und Habsberg am Dienstag, 15. Januar, um 19.30 Uhr ins Johanneszentrum ein.

Christian Schrödl spricht im Johanneszentrum. Foto: F.: Privat



Der Neumarkter Theologe und Dekanatsreferent Christian Schrödl bietet einen "Blick hinter die Kulissen der Bibel" an und erklärt, wie Doppelungen, Widersprüche und Ungereimtheiten in der Heiligen Schrift entstehen konnten. Außerdem zeigt er die Verflechtung von politischen und sozialen Entwicklungen, Herrscherideologie, kulturellen Hintergründen und theologischen Denkansätzen auf, die das heilige Buch der Juden und Christen zu einer wahren "Schatzkiste" an Glaubens- und Gotteserfahrungen machen.

