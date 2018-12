Hinterhältige Böller mit Risiken und Nachwirkungen

Feuerwerks-Experten warnen vor illegaler Pyrotechnik — Tipps zum sicheren Umgang mit Krachern

NEUMARKT - Feuerwerk, Raketen, Kracher und Böller: Für viele sind sie an Silvester unverzichtbar und gehören zum fulminanten Start ins Neue Jahr dazu. Damit dieser aber auch für alle ohne Unfälle verläuft, ist Vorsicht geboten. Vor Leichtsinn und illegalen Feuerwerkskörpern aus Osteuropa warnt nicht nur das Gewerbeaufsichtamt in Regensburg, sondern auch Profi-Feuerwerker Dieter Koller aus Neumarkt.

Schön anzuschauen, aber auch brandgefährlich: die Silvesterknallerei, deren Risiken man durch Umsicht verringern kann. © Foto: Fellner



"Das Ganze ist alles andere als ungefährlich", betont Florian Schmid, Leiter des Dezernats Bauarbeiterschutz und Sprengwesen im Gewerbeaufsichtsamt der Regierung der Oberpfalz. Damit die gute Partylaune zum Jahreswechsel nicht durch Unfälle zerstört wird, sollte man darauf achten, dass die pyrotechnischen Gegenstände zugelassen und geprüft wurden.

"In Deutschland dürfen nur pyrotechnische Gegenstände mit einer Registriernummer wie zum Beispiel CE 0589-F2-008 verkauft werden", weiß Schmid. Sie setzt sich aus der CE-Kennzeichnung, einer vierstelligen Nummer der benannten Stelle (zum Beispiel 0589 für die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, kurz BAM), der Kategorie, in der der Feuerwerkskörper vom Hersteller klassifiziert wurde (F2 für Feuerwerkskörper mit geringer Gefahr) und einer laufenden Nummer zusammen. Auch müssen die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache abgefasst sein.

Zur höchsten Vorsicht mahnt der Experte des Gewerbeaufsichtsamts beim Besuch der Märkte in tschechischen Grenzstädten: "Hier werden zum Teil fast identisch aussehende Feuerwerkskörper zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen angeboten. Doch dabei handelt es sich meist um nicht überwachte Grau- oder Billigimporte oder in Deutschland erlaubnispflichtige Kategorie F3 oder F4 Feuerwerksartikel, also Feuerwerksartikel die eine mittlere oder gar große Gefahr darstellen."

Wird bei Kontrollen festgestellt, dass mitgeführte pyrotechnische Gegenstände nicht zugelassen oder nicht gekennzeichnet sind, wird gegen den Besitzer oder die Besitzerin ein Strafverfahren bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eingeleitet. "Die pyrotechnischen Gegenstände werden beschlagnahmt und nach Abschluss des Verfahrens einer sicheren Vernichtung zugeführt."

Zum Beispiel beim Neumarkter Dieter Koller. In der gut sortierten Fachhandlung des staatlich geprüften Pyrotechnikers herrscht derzeit Hochbetrieb. Denn ab Freitag dürfen wieder Artikel für das Silvester-Feuerwerk verkauft werden. Wo er seinen "Bunker" außerhalb von Neumarkt hat, verrät Koller freilich nicht. Aber wohl dass auch er im Auftrag des Staates regelmäßig beschlagnahmte Feuerwerkskörper vernichtet. "Deshalb weiß ich aus Erfahrung, wie gefährlich das Zeug ist."

Mit Zündschnur fängt es an

Das fängt schon bei der Zündschnur an. In Deutschland muss es zwischen drei und sechs Sekunden nach dem Anzünden krachen. Dass sei bei der illegalen Ware aus Tschechien oder Polen oft nicht der Fall, sagt Dieter Koller. Der Kracher geht zu früh los – oder eben zu spät, dann wenn der "Anzünder" gerade einen zweiten Versuch startet. Die Folgen seien so oder so verheerend.

Auch seien deutsche Knallkörper mit Papier und Ton ummantelt, die Ost-Ware mitunter aber auch mit Gips. "Die Verdämmung kann dann wie ein Geschoss durch die Gegend fliegen, bis zu 30, 40 Meter weit."

Einmal anzünden, zwei Minuten genießen: Dieter Koller mit einem Verbundfeuerwerk. © Foto: Günter Distler



Auch sollte sich jeder über die Folgen im Klaren sein, sollte er oder sie von Zoll oder Polizei bei der Einfuhr illegaler Böller erwischt werden. Das ziehe einen Eintrag wegen des Vergehens gegen das Sprengstoffgesetz nach sich, sagt Koller, und dieser wirke lange nach. "Ich kenne zwei Fälle, wo die Betroffenen noch viele Jahre später bei der Einreise in die USA am amerikanischen Flughafen aufgehalten und mit der nächsten Maschine sofort zurückgeschickt worden sind. Und den Amis war es völlig egal, dass Frau und Kinder dann allein im fremden Land am Flughafen standen."

Auch selbstgefertigtes oder zusammengemischtes "Feuerwerk" entspricht nicht den üblichen Qualitätsanforderungen, warnt das Gewerbeaufsichtsamt Regensburg. Denn auch dieses ist nicht handhabungssicher, sondern instabil und sehr sensibel.

Die Tipps vom Profi für ein gelungenes Feuerwerk: Feuerwerksartikel sollte man nur im Fach- oder Einzelhandel kaufen. Raketen, Kracher & Co. haben in den Händen von Kindern, Jugendlichen oder alkoholisierten Personen nichts zu suchen. Feuerwerkskörper der Kategorie F2 – dazu zählen die klassischen Raketen oder Batterien – dürfen nur in der Zeit von 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden.

Grundsätzlich verboten ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen.

Reste aufsammeln

Blindgänger und "Versager" auf keinen Fall ein zweites Mal anzünden. Und auch die Umwelt im Auge behalten: Nach dem Feuerwerk sollte es selbstverständlich sein, die Reste aufzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies verhindert auch, dass sich Kinder beim Spielen mit den Feuerwerksresten verletzen. Da es beim Zünden von Feuerwerkskörpern und Silvesterraketen zu Fehlfunktionen und "Versagern" kommen kann, ist es ratsam am Abbrennplatz einen Eimer mit Sand oder Wasser oder einen Autofeuerlöscher griffbereit zu haben.

Wer es dann richtig krachen lässt und sich ins Getümmel stürzt, hat am nächsten Tag womöglich nicht nur mit einem Kater zu kämpfen, sondern auch mit einem Knalltrauma. Auch dem könne man vorbeugen, sagt Dr. Wolfgang Reuter, Gesundheitsexperte der DKV Deutsche Krankenversicherung.

So erleiden jährlich etwa 8000 Deutsche ein sogenanntes Knalltrauma. "Es entsteht durch ein plötzliches, sehr lautes, aber nur wenige Millisekunden andauerndes Geräusch mit einem Schalldruck ab etwa 140 Dezibel", erklärt Reuter. Dieser Wert sei an Silvester schnell erreicht: "Explodiert ein Feuerwerkskörper in weniger als zwei Metern Entfernung, wirkt ein Schalldruck von mehr als 150 Dezibel auf die Ohren."

Stechende Schmerzen?

Wer nach einem solchen Knall ein hohes Pfeifen im Ohr wahrnimmt, das auch am nächsten Tag noch anhält, der hat unter Umständen ein Knalltrauma erlitten. Weitere Symptome sind stechende Schmerzen im Ohr, Schwierigkeiten, hohe Töne zu hören, ein Taubheits- oder auch ein Schwindelgefühl. "Die Symptome klingen zwar häufig ab, doch es kann auch zu bleibenden Schäden wie Tinnitus und Hörverlust kommen."

Um die Ohren an Silvester zu schonen, hilft vor allem eines: Abstand. Einerseits von großen Menschenmengen, in denen erkennbar Böller geworfen werden. Andererseits auch von Arealen, auf denen Feuerwerksbegeisterte ihre Batterien aufgebaut haben. "Ein Sicherheitsabstand von mindestens zehn Metern schont nicht nur das Gehör, sondern schützt auch vor Verbrennungen oder anderen Verletzungen durch Feuerwerkskörper", sagt der Experte.

Weiterhin rät Reuter dazu, die Ohren zu schützen. Besonders gut helfen Kopfhörer, geeignet seien aber auch Ohrstöpsel. Gut für die Ohren und dennoch schön fürs Auge sei ein sogenanntes "leises Feuerwerk": Zu hören ist hier zwar der Abschuss, die Explosion am Himmel breitet sich dagegen ohne ohrenbetäubenden Knall aus. Auch Bodenfeuerwerke kommen ganz ohne Abschussknall aus.

nn/NICOLAS DAMM