Hinterlistige Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Polizeipräsidium Oberpfalz warnt: Anrufer wollen Informationen über Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände - vor 51 Minuten

REGENSBURG - Erneut kam es am Donnerstagmittag vermehrt zu Telefonanrufen durch angebliche Polizeibeamte. Die Betrüger wollten so das Vertrauen der Angerufenen gewinnen und an wertvolle Informationen gelangen, um im Anschluss die Aushändigung von Bargeld, Schmuck-oder Wertgegenständen zu erreichen. Die Polizei warnt deshalb Senioren und deren Angehörige.

Die Polizei warnt vor perfiden Anrufern in Regensburg und Umgebung (Symbolfoto). Foto: dpa



In den Gemeinden Alteglofsheim und Köfering verzeichnete die Polizei Neutraubling zehn solcher Anrufe, in der Stadt Regensburg sind der Polizei mehr als 15 solcher Anrufe bekannt.

In fast allen Fällen wurden die Angerufenen misstrauisch und gaben keine der geforderten Informationen weiter, sondern wandten sich direkt an die Polizei. Durch dieses vorbildliche Verhalten der Senioren konnten vermieden werden, dass die Senioren Opfer der kriminellen Machenschaften wurden.

Die Polizei rät dringend, Fremden am Telefon keine Auskünfte zu persönlichen Lebensumständen zu geben und Vorsicht walten zu lassen. Bei jeglicher Art von Bedenken sollten die Betroffenen auf jeden Fall umgehend die örtliche Polizeidienststelle oder ihre Angehörigen informieren. Letztere können auch von sich aus das Gespräch mit den Senioren suchen, sie aufklären und sich vorab als Ansprechpartner für den Ernstfall anbieten.

Perfides Nummern-Spiel

Die Täter, meist aus dem osteuropäischen Ausland, versuchen die Senioren zu überzeugen, dass sie Polizeibeamte sind, die es gut mit ihnen meinen. Besonders perfide ist, dass die Täter mit der Vorwahl für Regensburg (0941) und mit der Rufnummer 110 anriefen. Damit wollten sie den Anschein erwecken, dass es sich tatsächlich um eine offizielle Rufnummer und bei dem Anrufer um einen richtigen Polizeibeamten handelt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz erklärt jedoch hierzu: "Die 110 ist eine Notrufnummer, die niemals im Display angezeigt wird."

