Hip Hop sorgt für große Begeisterung in Rohr

DJK Rohr zieht auf Hauptversammlung positives Resümee — Neue Trainer für Erste

FREYSTADT/ROHR - Die Gymnastikhalle der DJK Rohr soll eine Beschattung erhalten, weil die Fenster auf der Südseite ganztägig der Sonne ausgesetzt sind und die Sportler mit hohen Temperaturen zu kämpfen haben. Das und mehr war Thema der Hauptversammlung.

Bei der DJK Rohr wurden langjährige Mitglieder geehrt. © Foto: Anne Schöll



Repräsentant Jürgen Mederer bedauerte, dass das Amt des Bauwarts und des stellvertretenden Schriftführers bislang nicht besetzt werden konnte und man auf der Suche nach Entlastung für die beiden Vergnügungswarte Thomas Schmidt und Martin Schwerdt sei.

Gut angenommen werden die Gymnastikkurse, freute sich Sonja Münch von der Gymnastik-Abteilung. Bis zu 20 Teilnehmer belegen die angebotenen Kurse.

In der Sparte Fußball unterhalte die A-Jugend eine Spielgemeinschaft mit Möning, die B-Jugend eine mit Möning und Mörsdorf, die C-Jugend eine mit Mörsdorf und Göggelsbuch, die D-Jugend eine mit Mörsdorf. In der E- und F-Jugend gebe es derzeit keine Spieler bei der DJK Rohr. Hoffnung habe man jedoch, dass wieder Nachwuchsfußballer folgen, denn im Herbst ist eine Bambini-Mannschaft gegründet worden.

Die erste Mannschaft bildet nun schon im dritten Jahr eine Spielgemeinschaft mit dem FC Möning. Spielleiter Daniel Großhauser zeigte sich mit der Entwicklung sehr zufrieden. Weiter informierte Großhauser, dass die Trainerposten neu vergeben werden.

Nach drei Spielzeiten seien die auslaufenden Verträge von Daniel Oberprieler und Thomas Sattler nicht verlängert worden. Ab der kommenden Saison werden die Mannschaften vom Trainerduo Oliver Sommer und Sascha Wägner unter die Fittiche genommen.

Einen regelrechten Boom erlebt derzeit die Sparte Hip Hop mit 75 aktiven Mädels. Die Begeisterung geht so weit, dass die älteren Hip Hop Mädels schon wieder die jüngeren trainieren. Dazu gibt es noch 20 Kids in der Kinderturngruppe und elf in der Krabbelgruppe bis zu drei Jahren.

In der Sparte Handball nimmt die Spielgemeinschaft Rohr-Pavelsbach mit elf Mannschaften am Rundengeschehen teil, so Samanta Garcia. Die erste Damenmannschaft habe sich sehr frühzeitig den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga gesichert. Für die neue Spielzeit habe man mit Jürgen Heubeck aus Winkelhaid einen neuen Trainer verpflichten können.

Urkunden und Ehrenzeichen erhielten im Verlauf der Versammlung Herbert Klinger, Alois Pfaller, Alfred Obrebski und Josef Häußler für 50-jährige Mitgliedschaft, Johann Bauer und Josef Brandl für 40 Jahre, Elfriede Graefe für 25 Jahre.

