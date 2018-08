Hirschlausfliege versetzt Hunde und Halter in Angst

Schädling folgt Zecken und Co. — Schmerzhafter Biss in die Weichteile - vor 17 Minuten

NEUMARKT - Zecken und Wespen sind die Nutznieser der vergangenen Hitzewelle. Doch damit nicht genug, jetzt ist augenscheinlich auch noch die Hirschlausfliege auf dem Vormarsch und belästigt Hunde und ihre Herrchen.

Hundebesitzer merken schnell, wenn eine Hirschlaus ihren Liebling plagt. Der Hund dreht sich ruckartig zum Schwanz, wird teilweise panisch und möchte oft gar nicht weitergehen. © dpa



Hundebesitzer merken schnell, wenn eine Hirschlaus ihren Liebling plagt. Der Hund dreht sich ruckartig zum Schwanz, wird teilweise panisch und möchte oft gar nicht weitergehen. Foto: dpa



Hirschlausfliege? Vielen ist der kleine Parasit gänzlich unbekannt. Auch eine Leserin der Neumarkter Nachrichten konnte das Insekt, das sie und besonders ihren Vierbeiner attackiert hat, erst aufgrund einer längeren Recherche identifizieren – und die hat sie aufgeschreckt.

Ganz unbegründet ist ihre Besorgnis wohl nicht, Grund zur Panik gibt es aber auch nicht. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Hirschlausfliege und ihre Gefährlichkeit für Mensch und Tier sind dünn gesät.

So sieht sie aus: Die Hirschlausfliege. Vermehrt und früher als sonst ist der blutsaugende Parasit auch im Landkreis unterwegs. © Foto: Katrin Mädler/dpa



So sieht sie aus: Die Hirschlausfliege. Vermehrt und früher als sonst ist der blutsaugende Parasit auch im Landkreis unterwegs. Foto: Foto: Katrin Mädler/dpa



Fakt ist, dass die Hirschlausfliege, kurz Hirschlaus genannt, etwa fünf bis sechs Millimeter groß wird. Wie der Name schon sagt, ist das kleine Insekt besonders an Wild interessiert. Es bohrt seinen Stachel in den Wirt, was Berichten zufolge äußerst schmerzhaft sein soll, und saugt ihm sein Blut aus.

Am Waldrand zuhause

Hirsche, Rehe, Schwarzwild, aber auch Schafe, Pferde, Hunde und Menschen werden von der Hirschlausfliege angeflogen, die fast ausschließlich in Wäldern und an Waldrändern vorkommt. Nachdem sich der kleine Blutsauger ein Opfer ausgesucht hat, fliegt er es an und landet gezielt an einer Stelle am Körper, wo er nicht weggekratzt oder abgeschubbert werden kann. Das ist meist im Analbereich. Einmal am Ziel, schmeißt der Quälgeist seine Flügel ab und beißt zu. In diesem Stadium ist er fast unsichtbar. Hundebesitzer merken schnell, wenn eine Hirschlaus ihren Liebling plagt. Der Hund dreht sich ruckartig zum Schwanz, wird teilweise panisch und möchte oft gar nicht weitergehen. Der eigentliche Biss dauert nur einige Sekunden, doch wirkt der Schmerz oft lange nach.

Mit einem Flohkamm kann der Parasit meistens entfernt werden. Bei Menschen wird der Nackenbereich bevorzugt angeflogen.

Vermehrt im Fokus

Da derzeit in manchen Gebieten die Population der Hirschlaus größer ist als früher, rückt sie jetzt mehr in den Fokus der Bevölkerung. Es kursieren Berichte, was ihr Biss alles anrichten kann. Von eiternden Wunden, Fieber und der Ansteckung mit dem Bakterium Bartonella schoenbuchensis ist da bei Hunden die Rede.

Eine praktizierende Tierärztin aus dem Landkreis beruhigt. Der Wahrheitsgehalt dieser Meldungen sei wissenschaftlich nicht belegt. In ihrer Praxis sei noch kein derartiger Fall vorgekommen. Dass der Biss sehr schmerzhaft ist, sei aber wohl Realität. In manchen Fällen könne sich die Wunde entzünden und müsse behandelt werden.

Fragwürdige Wirksamkeit

Wie also sich und seinen Hund schützen? Es sind diverse Insektenschutzmittel auf dem Markt, die auch eine Wirkung gegen Parasiten versprechen. Die Tierärztin warnt jedoch vor zu viel Gutgläubigkeit: Die Wirksamkeit dieser Präparate sei nicht so bestätigt, dass sie medizinischen Ansprüchen genügen.

Die sicherste Methode sei es, Wälder und Waldränder zu meiden, solange die Hirschlausfliege besonders aktiv ist: Im Spätsommer und Herbst ist sie dort am häufigsten anzutreffen.

Irene Heinloth