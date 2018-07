Hitzewelle sorgt für Brandgefahr im Nadelwald

Harald Gebhardt erläutert die Lage im Landkreis Neumarkt - vor 13 Minuten

NEUMARKT - Mit der Hitzewelle steigt vielerorts die Waldbrandgefahr. Großflächige Feuersbrünste haben eben erst in Schweden und Griechenland gewütet. Auch in der Oberpfalz galt in der vergangenen Woche die höchste Warnstufe fünf. Wir fragten Harald Gebhardt, den Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Neumarkt, nach der Lage im Landkreis.

Es besteht die Gefahr von Waldbränden. © David-Wolfgang Ebener/dpa



Herr Gebhardt, sind solche Brände wie im Mittelmeerraum oder Kalifornien hier möglich?

Harald Gebhardt: Vergleichbares kann ich für unsere Region ausschließen. Unsere Landschaft und unser Wald haben eine ganz andere Struktur. Zu Waldbränden auf einem Areal von mehreren Quadratkilometern kommt es meist in großen Nadelholzwäldern in schwer zugänglichen Regionen. Besonders gefährdet sind Kiefern, denn Kiefernwälder trocknen schnell aus, und die Bäume enthalten Harz, das sehr gut brennt. Laubbäume und Mischwälder sind da nicht so anfällig.

Gebhardt: Am Freitag lag die Warnstufe im Landkreis bei drei und vier. Sobald es regnet, geht die Gefahr natürlich zurück. Das Wetter soll aber auch in dieser Woche recht heiß bleiben. Wachsamkeit ist weiterhin geboten.

Dass man bei der Trockenheit in Wald und Park nicht grillen oder die Zigarette wegwerfen sollte, dürfte doch jedem klar sein.

Harald Gebhardt erläutert die Lage im Landkreis. © F.: De Geare



Gebhardt: Schon, aber wenn ich mein heißes Auto am Badeweiher auf einer trockenen Wiese parke, kann das auch schon ein Feuer auslösen. Man sollte stets aufmerksam sein, auch wenn die aktuelle Lage bei uns noch nicht dramatisch ist. Größere Sorgen bereitet mir die Entwicklung der Fichtenborkenkäfer und die gravierenden Ernteausfälle in der Landwirtschaft.

Interv.: N. DAMM