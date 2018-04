Hobby-Models übten für Gala in der Nacht der Sinne

NEUMARKT - Wie verwandelt sich ein ganz normaler Mensch in eine elegante Model-Queen, an jeder Fummel wie ein exquisites Textil aussieht? Tipps und Ratschläge für den „Catwalk“ gab Ingrid Loichinger, Inhaberin von Update Model, im Artico.

Der Gang vor dem Spiegel und damit den eigenen kritischen Augen war für viele Teilnehmer zunächst ungewohnt. © hoe/ Foto: Hauke Höpcke



Dort fand das Casting statt für die große Modenschau bei der Nacht der Sinne am Samstag, 5. Mai. „Bleibt natürlich, behaltet Euer lachen, strahlt und genießt diesen Moment“, sagte Loichinger. Aber alles ist nichts ohne die richtigen Schuhe. In unbequemen oder abgelatschten Tretern geht die tollste Ausstrahlung flöten. Unter den wohlwollenden Augen Loichinger marschierten die Aspiranten auf und ab, übten flotte Posen vor dem Spiegel und lernten, wie man auf einem nur zwei Meter breiten Steg aneinander vorbeigeht ohne sich anzustoßen.

Teilnehmen konnte buchstäblich Jedermann und -frau, sogar einige Kinder waren dabei. Auch große Größen sind kein Hindernis - im Gegenteil. Schließlich wendet sich die Modenschau auf der Nacht der Sinne nicht an die oberen Zehntausend in New York, sondern an Neumarkter wie Du und ich.

