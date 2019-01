Hochbetrieb am Neumarkter Standesamt

192 Paare haben 2018 hier geheiratet - Meist wird der Name des Mannes als Ehename gewählt - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Die Zahl der Eheschließungen in Neumarkt ist so hoch wie seit fast 20 Jahren nicht mehr.

Symbolbild. © dpa



Die Zahl der Eheschließungen in Neumarkt hat im Jahr 2018 gegenüber den vorhergehenden Jahren zugenommen: 192 Ehen waren es, die im letzten Jahr im Standesamt Neumarkt geschlossen wurden. Nach 184 Eheschließungen im Jahr 2017 stieg die Zahl der Eheschließungen 2018 damit um rund 4,35 Prozent.

Die 192 Eheschließungen 2018 sind der höchste Wert an Eheschließungen seit fast 20 Jahren. Zuletzt gab es nur im Jahr 1999 mit 234 Paaren mehr Heiratswillige, die vor dem Standesamt Neumarkt den Bund fürs Leben geschlossen hatten.

Die niedrigste Anzahl an Eheschließungen in den letzten 15 Jahren ist für das Jahr 2010 verzeichnet, in dem nur 154 standesamtliche Eheschließungen stattfanden.

Bei den 192 Eheschließungen im Jahr 2018 hat das Brautpaar in 149 Fällen als Ehenamen den Familiennamen des Mannes angenommen, in 19 Fällen den der Frau und in 24 Fällen wurde eine getrennte Namensführung vereinbart. Bei 33 Ehen war es für einen Ehepartner (verwitwet oder geschieden) eine weitere Eheschließung, in 22 Fällen war es für beide eine weitere Ehe.

nn