Hochbetrieb im Pyrbaumer Dojo

Über 60 Kämpfer kamen zu den Nordbayerischen Ju-Jutsu-Meisterschaften - vor 46 Minuten

PYRBAUM - Zum vierten Mal hat das Ju-Jutsu-Dojo Pyrbaum die Nordbayerischen Meisterschaften im Ju-Jutsu ausgerichtet. 62 Fighter starteten in den Altersgruppen von U10 bis zu den Senioren.

Aus ganz Nordbayern reisten die Wettkämpfer nach Pyrbaum. © Foto: Corinna Schwarz



Vertreten waren Vereine aus ganz Nordbayern, von Oberdürrbach über Nürnberg, Staffelstein und Herzogenaurach bis hin zu Nördlingen und Gochsheim.

Bei den Senioren gewann Felix Domhöfer (TV Hilpoltstein) in der Gewichtsklasse bis 69 kg, in der Gewichtsklasse bis 77 kg Johannes Aumüller (LKS Gerolzhofen), bis 85 kg Felix Wiedemann (SV Oberdürrbach) und in der Klasse über 94 kg Dennis Benz vom FC Blau Weiß Leinach.

Pia van Thurenhout (TSV Staffelstein) gewann in der Gewichtsklasse bis 55 kg und Franziska Freudenberger (SV Oberdürrbach) bis 62 kg, beide in der Seniorenklasse.

Bei der Jugend U18 männlich gewannen Samir Gegic (bis 60 kg, Post SV Nürnberg) und Fabian Birzele (bis 73 kg, TSV Nördlingen). In der Altersklasse U18 weiblich gewannen Carolin Erler (bis 52 kg, JJ Herzogenaurach) und Ann-Kathrin Pilz (bis 63 kg, TSV Nördlingen).

Eine Klasse jünger, U15, belegten Nils Käplinger (bis 41 kg, SV Oberdürrbach) und Michael Pries (bis 50 kg, JJ Gochsheim) die ersten Plätze. In der gleichen Klasse gewannen Julia Köhler (bis 40 kg, Oberdürrbach) und Lea Haupt (bis 48 kg, Gerolzhofen). In der Klasse U12 landeten Daniel Trabert (männlich bis 35 kg, Post SV Nürnberg) und Pheline Köhler (weiblich bis 41 kg, FC Blau Weiß Leinach) auf dem ersten Platz.

Bei den Kleinen in der Klasse U10 gewannen Luca Haug (männlich bis 30 kg, FC Blau Weiß Leinach), Dominik Zeller (männlich bis 36 kg, FC Blau Weiß Leinach), Oskar Ullman (männlich bis 42 kg, FC Blau Weiß Leinach) und Katharina Benz (weiblich bis 32 kg, FC Blau Weiß Leinach).

Auch die Fighter des gastgebenden Vereins schnitten nicht schlecht ab. Selina Wittmann, Tina Kramer und Paul Hofmann erreichten unter den U18-Kämpfern jeweils in ihrer Gewichtsklasse den zweiten Platz. Elias Pfab schaffte es in der Seniorenklasse auf den dritten Platz.

csch