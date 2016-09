Hochkarätiges Testspiel der Fürther U17-Junioren

Die U17-Teams des TSV 1860 München und der SpVgg Fürth spielen in Pavelsbach - vor 21 Minuten

PAVELSBACH - Heute ist in Pavelsbach ein besonderes Fußball-Schmankerl geboten. Um 17 Uhr findet auf dem Sportplatz des TSV Pavelsbach ein Testspiel der beiden U17-Junioren-Mannschaften der SpVgg Greuther Fürth und des TSV 1860 München statt.

Vielversprechend: Die U17-Junioren des TSV 1860 München gegen Greuther Fürth. Foto: Zink



Die beiden Junioren-Teams haben den ersten Spieltag schon hinter sich. Auch in diesem Jahr treffen sie in der U17-Bayernliga aufeinander. Zum Auftakt lief es für Fürth nicht ganz so rund, in Ansbach holten die Fürther nur ein 1:1 heraus.

Die 1860er-Youngsters ließen es da schon eher krachen und ließen mit einem 4:0-Sieg bei Viktoria Aschaffenburg aufhorchen.

Wie sich die 1860er und die SpVgg im direkten Vergleich schlagen, wird sich heute Abend auf dem Sportplatz des TSV Pavelsbach zeigen.

Hinweis: In der Ausgabe der Neumarkter Nachrichten vom Dienstag, 7. September war von einem Testspiel der U17-Junioren des FC Bayern die Rede. Das ist falsch. Es spielt der TSV 1860.

