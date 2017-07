Hochschulstandort: Lautstarke Debatte im Stadtrat

NEUMARKT - Eine höchst bizarre Diskussion entspann sich im Stadtrat darüber, wo nun das nötige Hochschulgebäude in Neumarkt entstehen soll. Am Ende landete der Stadtrat dort, wo ihn der OB haben wollte; der Rat stimmte aber nicht zu, ohne diesen vorher ordentlich gegrillt zu haben.

Für den Neumartker Ableger der Nürnberger Hochschule wird ein neues Gebäude hochgezogen, das ist sicher. Aber wo? Der OB favorisiert den Residenzplatz, aber auch hier an der Mühlstraße könnte der Bau stehen. © Foto: Wolfgang Fellner



Für Oberbürgermeister Thomas Thumann war es von Anfang an klar: Das nötige Hochschulgebäude entsteht wenn, dann nur auf dem Areal des alten Altenheims am Hofplan und dem Kinderhort daneben, der bald an die Grünbaumwirtsgasse umgezogen wird (wir berichteten ausführlich). Trotzdem fanden die Stadträte in der Beschlussvorlage zum Standort sieben, oder, je nach Lesart, gar neun mögliche Standorte: der Parkplatz an der Mühlstraße, der Residenzplatz, das Areal des Sonderpädagogischen Förderzentrums, die alte Straßenmeisterei an der Dr. Grundlerstraße, die alte Flussmeisterei, das Flugfeld an der Nürnberger Straße, das alte Delphi-Areal an der Eggenstraße, der alte Bauhof an der Freystädter Straße, das Areal der Glossner-Brauerei.

Nach dem Verständnis des OB hätte nun jeder selbst erkennen müssen, dass nur das Areal am Residenzplatz das geeignete sei. Doch dieses Verständnis teilten nicht alle. Die SPD-Fraktion erkannte beispielsweise durchaus mehr Vorteile in dem Areal auf dem Flugfeld an der Nürnberger Straße. Dass dort aber erst ab 2020 gebaut werden könne, warf der OB ein. Das sei schon klar, sagte Ursula Plankermann, trotzdem sei der Platz dort der bessere.

Was der OB nicht verstehen wollte. Es könne nur am Residenzplatz gebaut werden, postulierte er mehrfach. Damit komme neues Leben in die Altstadt, damit werde der Handel im Wandel stabilisiert oder ersetzt durch Wohnen. Die Studenten müssten in die Stadt kommen, das belebe.

Jeder Rat wisse seit der Verhandlung um das Etablieren eines Hochschulablegers in Neumarkt, dass es dafür eines Standortes bedürfe, sagte der OB. Da könne sich jeder Rat auch selbst informieren. Aber nur, wenn er Informationen erhalte, sagte Gmelch. Dieter Ries hieb in dieselbe Kerbe: "Wir sollen hier etwas entscheiden und wissen nichts. Wie sieht das Raumprogramm aus, wer zahlt den Unterhalt?"

Kämmerer Josef Graf warb für das Vorgehen der Verwaltung: "Wir schicken ja nicht den Bagger los, sondern prüfen jetzt erst einmal. Wir müssen den Hochschulbau nun auf den Weg bringen – alles andere werden wir dann prüfen." Auch, was der Freistaat an Unterhalt beisteuert oder übernimmt.

Wolfgang Knychalla versuchte es mit einem Kompromiss. Er schlug vor, einen Architekten zu beauftragen, drei ausgewählte Standorte zu bewerten, dies dem Rat vorzulegen und dieser könne dann entscheiden. Der Stadtrat stimmte schließlich nach langer, tumultuöser Debatte dafür, die zwei Standorte Residenzplatz und Mühlstraße weiter zu verfolgen. Allerdings nicht einstimmig, acht Räte votierten dagegen.

