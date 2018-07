Hohe Auszeichnung für 444 Jahre Glossner-Bräu

Von der Handwerkskammer sind 29 Betriebe geehrt worden — Glossner "Rekordhalter" - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Insgesamt 29 Handwerksbetriebe sind in Straubing ausgezeichnet worden. Darunter waren auch Vertreter aus dem Landkreis Neumarkt – und mit der Brauerei Glossner mit 444 Jahren der "Rekordhalter".

Franz Xaver Gloßner mit Kammerpräsident Georg Haber (li.) und Hauptgeschäftsführer Jürgen Kilger.



In Straubing ehrte die Handwerkskammer 29 traditionsreiche Betriebe mit dem Ehrenblatt.



"Ihre mittelständischen Betriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Unsere Gesellschaft wäre um so viel ärmer ohne die Vielfalt und die Schöpfungskraft ihrer Betriebe", betonte der Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Georg Haber, bei der Verleihung von 29 Ehrenblättern in Silber und Gold an Handwerksbetriebe aus ganz Ostbayern. Geehrt wurden die Handwerker für mindestens 50 Jahre Betriebsbestehen aus. 15 Betriebe erhielten das Ehrenblatt in Gold, ihre Betriebsgeschichte erstreckt sich über 100 Jahre und mehr.

Mit 444 Jahren besteht der Betrieb von Diplom-Braumeister Franz Xaver Gloßner und seinem Sohn Michael Gloßner aus Neumarkt unter allen Ausgezeichneten am längsten. Insgesamt könnten die 29 geehrten Betriebe auf 3198 Jahre Bestehen zurückblicken, so Haber.

"In einer schnelllebigen Zeit wie der unseren haben sie etwas mit Bestand geschaffen. Mit Fachwissen, Geduld und mutigen Investitionen haben sie ihre Betriebe aufgebaut oder weitergeführt und auf diesem Weg viele Hindernisse überwunden, aber auch Erfolge gefeiert", lobte der Kammerpräsident die Geehrten. Ebenso würdigte er an dieser Stelle die Leistungen der Mitarbeiter, die den Erfolg jedes Unternehmens entscheidend mitbestimmen.

Für die Zukunft wünschte Haber den traditionsreichen Unternehmern, dass sie sich weiterhin mit Engagement und Leidenschaft für das Handwerk stark machen und die Herausforderungen der Zukunft als Chance sehen mögen. "Das Handwerk hat es immer verstanden, Schritt zu halten und sich nicht unterkriegen zu lassen. Ich bin überzeugt, dass es ihnen als lösungserprobte Unternehmer gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und daraus neue Erfolge zu generieren."

Die weiteren Geehrten aus dem Landkreis: Ein Ehrenblatt in Silber für das 70-jährige Betriebsjubiläum erhielt Metzghermeister Willibald Nießlbeck aus Berg; Ein Ehrenblatt in Gold für das 125-jährige Betriebsjubiläum erhielt Peter Eschbach, Schmiedemeister aus Velburg

Zugeschickt bekommen ein Ehrenblatt in Silber für das 50-Jährige Betriebsjubiläum Schreinermeister Roland Urban aus Neumarkt/Stauf und ein Ehrenblatt in Gold für das 107-jährige Betriebsjubiläum Metzgermeister Karl Schneider aus Berching. n

