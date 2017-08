Hohe Erwartungen an den neuen Citymanager in Neumarkt

Christian Eisner tritt am 1. September die Nachfolge von Roland Kittel an — 36-Jähriger stammt aus Berching - vor 36 Minuten

NEUMARKT - Es ist ein nahtloser Übergang: Christian Eisner wird der Nachfolger des zum 1. September ausscheidenden Neumarkter Citymanagers Roland Kittel. Jetzt wurde der Neue im Rathaus offiziell vorgestellt.

Oberbürgermeister Thomas Thumann (2.v.li.) begrüßt Christian Eisner (2.v.re.) als neuen Citymanager. Gerhard Künzel (re.) und Jörg Blaschke (li.) vom Verein „Aktives Neumarkt“ setzen auf gute Zusammenarbeit. © Foto: Christine Anneser



Knapp sechs Jahre war Roland Kittel als Citymanager und Geschäftsführer des Marketingvereins "Aktives Neumarkt" für das Stadtmarketing der großen Kreisstadt zuständig, jetzt übernimmt er eine ähnliche Aufgabe in Schwandorf. "Ich habe Kittels konstruktive Art sehr geschätzt, er hatte viele Ideen", lobt Oberbürgermeister Thomas Thumann.

Auch er habe bereits erste Ideen, sagt Christian Eisner, will sich allerdings erst einlesen, die Ergebnisse der letzten Jahre studieren, möglichst schnell alle Akteure kennenlernen, bevor er konkret wird. Erfahrung bringt der 36-Jährige, der sich im Auswahlverfahren gegen 30 andere Bewerber durchsetzte, durchaus mit. Er war bis Ende Juni Projektmanager des Stadtentwicklungsvereins "Gemeinsam für Berching".

Der Fachmann für Marketing und Citymanagement betreute dort seit September 2014 verschiedenste Projekte, unter anderem in den Bereichen Gewerbe, Leerstandsmanagement und Tourismus. So entwickelte er zum Beispiel die Verleihung des Berchinger Altstadtpreises, die Werbeaktion "Berchinger Pflasterschecks", organisierte diverse Veranstaltungen und Kunst-Aktionen, leitete mehrere Arbeitsgruppen zur Innenstadtentwicklung und setzte zuletzt mit dem Berchinger Gewerbeverzeichnis und dem Entschleunigungsprojekt "Slow Spots – Rückzugsorte vom Alltag" zwei vielbeachtete Projekte um.

Die Erwartungen an Christian Eisner sind hoch gesteckt: Er soll die Innenstadtgestaltung in Neumarkt voranbringen, Kittels Aufgaben übernehmen, guten Kontakt mit der Stadt pflegen, wie Gerhard Künzel, 1. Vorsitzender von "Aktives Neumarkt", Eisners künftiger Arbeitgeber, erklärt. "Herr Eisner bringt bereits das Hintergrundwissen mit, etwa wie Fördertöpfe anzuzapfen sind", sagt Künzel und nennt als Hauptaufgabe, "Leute in die Stadt zu bringen".

OB Thumann erwartet sich von Eisner, dass er "in engem Kontakt zusammen mit dem Vorstand von Aktives Neumarkt und der Stadt Thematiken vorwärts bringt", gesteht Eisner allerdings eine gewisse Einarbeitungszeit zu.

Eisner dankte bei der Vorstellung im Rathaus für das Vertrauen. Neumarkt sei für ihn kein Neuland, natürlich größer als Berching. Er freue sich, seine Erfahrungen nun in größerem Maßstab anwenden zu können und hoffe, die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen zu können.

Eisner ist verheiratet, hat einen kleinen Sohn und wird mit seiner Familie in Berching wohnen bleiben. Dort ist er überdies Vorsitzender des Freundeskreises Christoph Willibald Gluck.

CHRISTINE ANNESER