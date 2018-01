Hohe Gewinne für die Neumarkter PS-Sparer

Sparkassen-Angestellte übergaben die Scheine - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im Auslosungsmonat Dezember durften sich Kunden der Sparkasse Neumarkt-Parsberg über PS-Los-Gewinne von 23 090 Euro freuen. Die Gewinnerin der 10 000 Euro möchte aber nicht genannt werden.

Uwe Piechotta (l.) und Martin Moßburger (r.) überreichten die Gewinne an Elidia Schmid (2.v.l.) und Doris Kapfelsberger. © Kerstin Hofbeck/Sparkasse



Zwei Gewinner von je 1000 Euro konnten bei der Übergabe begrüßt werden. Gewerbekundenbetreuer Martin Moßburger übergab an Doris Kapfelsberger aus Neumarkt ihren Gewinn. Sie hat seit sieben Jahren vier PS-Lose. Die 1000 Euro finden Verwendung für eine Reise.

Elidia Schmid, auch aus Neumarkt, bekam ihren Gewinn von Kundenberater Uwe Piechotta überreicht. Sie hat zehn Lose und gewann schon einmal 1 000 Euro. Sie ist seit ihrer Kindheit Kundin der Sparkasse. In Kürze wird sie zweifache Oma. „Da hat der Gewinn eine gute Verwendung“. Weiter fügt sie noch an: „Vielleicht investiere ich noch etwas in Vorhänge“.

Ein weiterer Kunde, der nicht genannt werden möchte gewann auch 1000 Euro.