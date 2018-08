Höhenberg: Hornissen-Nest trübt Spielfreude

Kinder müssen voraussichtlich bis Oktober anderswo toben - vor 34 Minuten

NEUMARKT - Auf dem Spielplatz in Höhenberg im Tal an der Hochwaldstraße hat es sich vorerst ausgespielt. Denn auch Hornissen finden den Spielplatz gerade toll.

Die Hornissen haben sich im Baum häuslich eingerichtet. © Fotos: Kathrin Behr



Mitarbeiter der Stadt und eine Vertreterin der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt haben sich, kurz nachdem die Meldung einging, vor Ort umgesehen und beschlossen: Das Nest kann nicht umgesetzt werden. Abgesehen davon, dass Hornissen unter Naturschutz stehen und deshalb das Umsetzen eines Nestes sowieso nur in ganz wenigen Ausnahmefällen in Frage kommt, geht das auf dem Spielplatz gar nicht. Denn das Nest befindet sich direkt in einem Astloch und würde beim Umsetzen zerstört. Ein No-Go.

Die Stadt hat reagiert und den Bereich am Spielplatz abgesperrt.



Deshalb hat die Stadt um den Baum und um das in der Nähe stehende Kombinationsspielgerät des Spielplatzes einen Bauzaun aufgestellt.

Er wurde zusätzlich mit einer Plane verhängt, damit die Hornissen durch die Umgebung nicht aufgescheucht werden und zudem höher abfliegen.

Da Hornissen eher scheu sind, geht von ihnen in der Regel höchstens dann eine Gefahr aus, wenn sie sich bedroht fühlen – zum Beispiel weil man sich in deren direkte Nähe begibt. Die Sperrung dürfte voraussichtlich bis Mitte/Ende Oktober andauern.

nn