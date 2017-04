Höhenberg: Käptn Göstl reicht das Ruder weiter

Christian Beck leitet nun die erfolgreiche Tennisabteilung auf "Höhe 111" - vor 31 Minuten

NEUMARKT - Stabwechsel in der Tennis-Abteilung des SV Höhenberg: Christian Beck übernimmt die Leitung von Erhardt Göstl. Bis zu Neuwahlen im nächsten Jahr bleiben alle weiteren Funktionäre an Bord, auch Michael Beck als zweiter Vorsitzender.

Der neue Abteilungsleiter Christian Beck (v.re.) mit den Geehrten Michael Beck und Erhard Göstl – seinem Vorgänger – sowie Tennistrainer Max Ernst. © F.: privat



Auf der "Höhe 111" verlässt der Käptn das in ruhigen Gewässern fahrende Schiff und übergibt ein aufgeräumtes Deck an Christian Beck. In der Tennisabteilung des SV Höhenberg läuft es momentan optimal: So läuft auch der Stabwechsel geräuschlos ab, da die Restmannschaft weiter macht und den neuen Abteilungsleiter bestmöglichst unterstützt.

Erhardt Göstl wird als Ehrenmitglied der Tennisabteilung treu bleiben und diese, wo es nötig und möglich ist, auch weiterhin unterstützen. Alle Anwesenden und insbesondere der Vorstand bedankten sich bei ihm ganz herzlich für das Geleistete.

Besondere Auszeichnung erfuhren Göstl und Michael Beck. Beide erhielten die Ehrennadel in Gold für hervorragende Verdienste um den Tennisspor, die ihnen Johannes Deppisch, der Vorsitzenden des Tennisbezirks Oberpfalz überreichte.

Erhardt Göstl ist Gründungsmitglied und Initiator in der Tennisabteilung in Höhenberg, die im Jahre 1982 den Sportbetrieb aufnahm. Seither bekleidete er verschiedenste Positionen im Verein: Zwölf Jahre lang war er Kassier, fünf Abteilungsleiter, drei Jahre zweiter Abteilungsleiter, dazu Oberschiedsrichter, Sponsor und "Kümmerer für alle Notfälle".

In der Saison 2017 hat der SV Höhenberg acht Mannschaften gemeldet. Aushängeschild ist die Herren 30 in der Bayernliga, die letztes Jahr etwas überraschend den Wiederaufstieg schaffte. Daneben gibt es Herren, Herren 40, Herren 50, Herren 55, Damen, Damen 50 und Junioren 18.

