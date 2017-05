Hohenfels: Geldautomat lag in gestohlenem Auto

HOHENFELS - Ein Spaziergänger hat am Freitagnachmittag in einem Waldstück einen verlassenen Kombi entdeckt, der zwei Tage zuvor nahe Cham gestohlen worden war. In dem Auto stellte die Polizei einen Geldautomaten sicher.

Symbolfoto. Foto: dpa



Zwischen Markstetten und Carolinenhütte (Marktgemeinde Hohenfels) fand der Spaziergänger den blauen Fiat Scudo. Er wies verschiedene Beschädigungen auf und zudem lag in dem Auto ein Geldautomat.

Für die verständigten Polizeibeamten war schnell klar, dass es sich um den Geldautomaten handeln muss, der kürzlich aus einem Verbrauchermarkt in Schwandorf auf rabiate Art und Weise von Unbekannten gestohlen worden war.

Bei der Überprüfung des Autos stellten die Beamten zudem fest, dass dieses in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei Cham gestohlen worden war.

Die Spurensicherung war vor Ort. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Amberg. Wer Beobachtungen entlang der genannten Strecken oder im Waldgebiet gemacht oder das Auto gesehen hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen, Tel. (0 96 21) 89 00.

