Hohenfels: Motorrad schleudert in Böschung

Biker hatte bei Unfall noch Glück im Unglück - vor 1 Stunde

HOHENFELS/GROSSBISSENDORF - Wieder einmal mussten Polizei und Rettungsdienst zu einem Motorradunfall ausrücken, der sich auf der Staatsstraße 2234 zwischen Tor 5 des Truppenübungsplatzes Hohenfels und Großbissendorf ereignete.

Symbolfoto © colourbox.de



Symbolfoto Foto: colourbox.de



Ein 25-Jähriger aus Sulzbach-Rosenberg fuhr am Freitag gegen 18.05 Uhr mit seiner BMW in Richtung Hohenfels. In einer scharfen Rechtskurve bremste er zu stark ab und stürzte deshalb.

Das Motorrad rutschte samt Fahrer nach links von der Straße und blieb in der Böschung liegen. Zum Glück erlitt der Biker nur leichte Verletzungen. Er wurde in das Krankenhaus nach Burglengenfeld eingeliefert. An seiner BMW entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

