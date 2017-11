Hoher Schaden: Lagerhalle in Dietfurt brennt aus

Früher Schmiede, zuletzt als Lager genutzt - Ursache unbekannt - vor 21 Minuten

DIETFURT - Eine komplett ausgebrannte Lagerhalle, ein Schaden zwischen 100.000 bis 200.000 Euro, die Brandursache offen: Das ist die erste Bilanz eines verheerenden Brandes am Ortsrand von Dietfurt.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. © wof



Heute gegen 4.50 Uhr ging die Alarmierung ein, dass die Halle an der Greisstetter Straße in hellen Flammen stehe. Das Gebäude ist 30 mal 40 Meter groß; in ihr war eine aufgelassenen Schmiede, in der unter anderem zwei alte Oldtimer-Traktoren untergestellt waren.

Da durch die Lage der Halle weit außerhalb der Stadt keine weiteren Gebäude in Gefahr waren, entschloss sich der Einsatzleiter der Feuerwehr, sie kontrolliert abbrennen zu lassen. Ein Eindringen in die Lagerhalle durch die Feuerwehrkräfte wäre zu gefährlich gewesen.

Personen waren durch den Brand zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 100.000 bis 200.000 Euro geschätzt, eine Brandursache ist bisher noch nicht bekannt. Was die Schadenshöhe in die Höhe treibt: Auf dem Dach der Halle befand sich eine große Photovoltaik-Anlage.

An der Brandbekämpfung, die noch nicht abgeschlossen ist, sind die Feuerwehren aus Dietfurt, Breitenbrunn, Beilngries, Griesstetten und Töging beteiligt. Die KPI Regensburg hat die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache aufgenommen.

Aktualisiert am 04.11.2017 um 10.30 Uhr

