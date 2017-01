Höherer Mindestlohn: Gewerkschaft empfiehlt Lohn-Check

Studie: Es sind mehr Arbeitsplätze entstanden - vor 28 Minuten

NEUMARKT - Ein „Cent-Lohn-Plus“ quer durch alle Jobs und Branchen, das einer Vollzeitkraft unterm Strich aber weit über 50 Euro pro Monat bringt. Egal, ob Küchenhilfe oder Verkäuferin im Backshop: Wer im Landkreis Neumarkt vom Chef nur den gesetzlichen Mindestlohn bekommt, verdient im Januar mehr Geld – und zwar 34 Cent pro Stunde.

Gerade Frauen profitieren von der Einführung des Mindestlohns auch in Beherbergungsbetrieben. Eine Gewerkschaftsstudie belegt die Zunahme der Arbeitsplätze (eine Szene des Films „Das Zimmermädchen Lynn“). © Foto: Movienet/oh



Gerade Frauen profitieren von der Einführung des Mindestlohns auch in Beherbergungsbetrieben. Eine Gewerkschaftsstudie belegt die Zunahme der Arbeitsplätze (eine Szene des Films „Das Zimmermädchen Lynn“). Foto: Foto: Movienet/oh



„Genau zwei Jahre gibt es den gesetzlichen Mindestlohn. Und jetzt ist er zum ersten Mal geklettert – auf 8,84 Euro“, sagt Regina Schleser von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Die NGG Nürnberg-Fürth ruft alle Mindestlohn-Beschäftigten im Kreis Neumarkt auf, einen „Januar-Lohn-Check“ zu machen. „Sobald die Lohnabrechnung vorliegt, sollte jeder seinen Stundenlohn bis auf den letzten Cent nachrechnen. Die tatsächlich geleisteten Stunden und das Geld müssen dabei am Ende passen“, so Schleser. Die NGG-Geschäftsführerin warnt zudem vor „Lohn-Tricksereien durch die Hintertür“: „Es ist eine beliebte Chef-Masche, die Menschen länger arbeiten zu lassen, die Überstunden dabei aber nicht zu bezahlen. Das ist illegal.“

Vom „Schreckgespenst Mindestlohn“ spricht keiner mehr, so die NGG Nürnberg-Fürth. „Auch Arbeitgeber, die vor dem gesetzlichen Mindestlohn als ‚Job-Killer‘ und ‚Konjunktur-Bremse‘ gewarnt haben, sind in der Realität angekommen und kleinlaut geworden. Der absolute ‚Pflichtlohn für den Chef‘ ist auch von den Arbeitgebern akzeptiert. Mehr noch: Er hat sich bewährt und dazu beigetragen, die ruinöse Dumpinglohnspirale nach unten zu stoppen“, sagt Regina Schleser.

Als Zwei-Jahres-Bilanz zum Mindestlohn hat die NGG jetzt eine Beschäftigungsanalyse vorgelegt. Dazu hat das Pestel-Institut in Hannover Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur für Arbeit im Auftrag der Gewerkschaft untersucht. Im Fokus dabei steht auch die Job-Entwicklung im Kreis Neumarkt. Ein Ergebnis: Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns sind im Kreis mehr reguläre Arbeitsplätze entstanden. Mitte vergangenen Jahres waren im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz rund 46 700 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt – 5,3 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor, als es den gesetzlichen Mindestlohn noch nicht gab. Gerade Hotels, Pensionen, Restaurants und Gaststätten im Kreis Neumarkt haben in der Mindestlohn-Phase mehr Personal eingestellt: Hier arbeiteten vor einem halben Jahr rund 1090 Menschen mit einem sozialversicherungspflichtigen Job. Im Vergleich zu 2014 macht das ein Plus von 12,7 Prozent.

Die NGG Nürnberg-Fürth hatte sich für den gesetzlichen Mindestlohn stark gemacht. Der Gewerkschaft ging es dabei insbesondere auch um die Situation der Frauen. „Denn viele von ihnen wurden mit Niedrigstlöhnen abgespeist. Jetzt profitieren gerade sie von einem steigenden Mindestlohn“, sagt Regina Schleser. So seien im Landkreis derzeit rund 40 Frauen weniger arbeitslos gemeldet als bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns vor zwei Jahren.

nn