Holzheim feiert 50 Jahre Fußballclub

Am zweiten Juli-Wochenende zelebriert der Verein sein Jubiläum — Spiel gegen ASV Neumarkt - vor 16 Minuten

NEUMARKT/HOLZHEIM - Heute vor 50 Jahren ist der FC Holzheim im Rupp-Saal gegründet worden. Seither ist der Verein nicht mehr aus dem sportlichen Stadtbild wegzudenken. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr durchlebten die Holzheimer viele Höhen und Tiefen.

2002 gelang der große Wurf: Als Kreismeister stiegen die Holzheimer Herren in die Bezirksliga auf. Vorne links, neben der Meisterschale: der heutige Trainer Vahan Yelegen. © Foto: Edgar Pfrogner



Zu Beginn des Jahres wollten sich die Holzheimer eigentlich voll und ganz der Planung des Jubiläums widmen. Der 15. Januar machte ihnen aber einen Strich durch die Rechnung: Das Sportheim brannte aus, der FCH war geschockt.

Dieser schwarze Tag in der Vereinsgeschichte ist auch Tobias Donauer noch gut in Erinnerung. Rückblickend ist der 2. Vorsitzende sehr froh und dankbar, dass Mitglieder, Handwerksbetriebe und Stadt eine flotte Renovierung möglich machten. Seit 20. Mai ist das Sportheim wieder geöffnet. Dem Jubiläums-Fest steht also nichts mehr im Weg. "Wir haben das Programm bewusst klein gehalten", erklärt Donauer.

Denn es soll ein Fest für Vereinsmitglieder und deren Freunde werden, "damit sie nach all dem Stress einfach mal abschalten können". Das dreitägige Programm kann sich aber durchaus sehen lassen. Der sportlich Höhepunkt ist ein Spiel am Samstag gegen den ASV Neumarkt.

Die Holzheimer sind trotz des großen Klassenunterschiedes ein ernst zu nehmender Gegner. Erst kürzlich haben die Kicker vom Alten Kanal ihre Neuzugänge vorgestellt, "die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut", sagt Tobias Donauer, der das vor allem Vahan Yelegen anrechnet.

Feste Größe auf Trainerposten

Yelegen ist seit 2010 Trainer und sozusagen das Gesicht der 1. Mannschaft, Donauer bezeichnet ihn als "Spitzenreiter in Sachen Amtsjahre". Er passe menschlich zum Verein und auch sportlich stimmen die Ergebnisse, lobt er. Auch kommende Saison wird der FC Holzheim in der Bezirksliga 2 antreten. "Wir wollen nicht höher, wir wollen hier bleiben", sagt der 2. Vorsitzende.

Das, und Tatsachen wie die Ernennung zum DFB-Stützpunkt, stärken das Image des FC Holzheim. Kein Wunder also, dass sogar Fußballprofi Michael Görlitz noch sehr an seinem alten Verein hängt. "Er ist FCH-Mitglied und kickt, wenn er in der Gegend ist, bei uns mit", sagt Tobias Donauer. Auf die Frage, ob er sich nach seiner Profikarriere ein Engagement beim FC Holzheim vorstellen könne, antwortete Görlitz: "Das kann ich sehr gut. Mehrere Optionen als Spieler oder Trainer habe ich schon mit Vahan besprochen."

Der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga im Jahr 2002 war bisher der sportliche Höhepunkt aus 50 Jahren Fußball. Donauers persönliche Highlights fanden 2006 statt, als Holzheim I und II im Finale der Stadtmeisterschaft standen; und 2009, als er mit der 2. Mannschaft KreisklassenMeister wurde.

Definitiv einen Eintrag in der Chronik wert war das Jahr 1993, als sich das 1000. Mitglied anmeldete. Mittlerweile ist die Zahl auf 658 gesunken.

Keinesfalls verstecken mussten und müssen sich die Abteilungen, die im Laufe der Jahre dazukamen (1976 Gymnastik, 1979 Tennis und 1991 Kraft und Fitness). 1993 brachte letztere sogar einen Weltmeister hervor: Rudi Kollmann stellte mit 235 kg den Weltrekord im Bankdrücken auf. Am Festwochenende drückt er bei seinem Auftritt die Quetschn‘ oder nimmt die Gitarre in die Hand.

Das Festprogramm

Freitag, 7. Juli: 18.30 Uhr: Manschaftswatten im Festzelt.

Samstag, 8. Juli: 10.30 Uhr Gauditurnier am B-Platz; 14 Uhr Basteln und Hüpfburg; 16 Uhr FC Holzheim – ASV Neumarkt; 16.45 Uhr Halbzeit-Showeinlage Kindertanzen; 17.30 Uhr gegrillte Sau vom Spieß; 17.30 Uhr Rudi Kollmann spielt auf; ca. 19 Uhr Grußworte des OB und Ehrungen.

Sonntag, 9. Juli: 8.30 Uhr Festgottesdienst; 9.30 Uhr Weißwurstfrühschoppen mit Musik.

PHILIP HAUCK