Hoppelnde Kaninchen und verlosende Firmlinge

Ei-Zeit lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher nach Berching - vor 1 Stunde

BERCHING - Jährlich zieht es mehr Besucher zu der „Ei-Zeit“ in Berching. Den außergewöhnlichen Markt am vergangenen Sonntag in der Europahalle organisierte wieder die Bolivienhilfe Berching.

Archivfoto. © Karg



Archivfoto. Foto: Karg



Schon am Morgen herrschte emsiges Treiben: Mehr als 50 Aussteller stellten ihre Waren bereit, dekorierten Tische und schafften so eine frühlingshafte Atmosphäre in der Halle.

Neben Deko-Artikeln für die Großen, wurde auch den kleinen Besuchern etwas geboten. Sie konnten Küken oder Kaninchen beobachten. Einige Langohren zeigten zudem mit ihren Besitzern bei der neuen Trendsportart, dem sogenannten „Kaninhop“, ihr Können.

Erstmals mit von der Partie waren die Firmlinge mit einer Tombola, die schon am frühen Vormittag ausverkauft war. Für Musikalische Unterhaltung sorgte das „Schoitn Gsangl“. Besucher und Aussteller zeigten sich sehr zufrieden mit diesem facettenreichen Marktgeschehen in der Europahalle.

kaa