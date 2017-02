Hoverboards und Segways in Freystadt

Am 17. Juni findet auf dem Marktplatz ein Info-Tag rund um die Elektromobiltät statt - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Am Samstag, 17. Juni 2017, von 11 bis 18 Uhr steht am Marktplatz in Freystadt die Elektromobilität im Zentrum.

Elektromobilität schont nicht nur die Umwelt, sondern fördert auch Innovationen und schafft neue Geschäftsmodelle. Auf unseren Straßen sind bereits heute zahlreiche elektrisch betriebene Fahrzeuge unterwegs. Das Thema Elektromobilität umfasst allerdings viel mehr als nur Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Auch die Bereiche Speichertechnologien, Ladeinfrastruktur und Kommunikationstechnologien, um nur einige zu nennen, sind von großer Bedeutung.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Energietechnik an der Hochschule Amberg-Weiden wird der Freystädter Marktplatz am Samstag, 17. Juni, zu einem Ausstellungsort rund um das Thema Elektromobilität verwandelt. Das Aktionsbündnis Oberpfalz - Mittelfranken ist der veranstalter. Verschiedenste regionale Aussteller werden ihre Fahrräder, Segways, Roller, Autos und Hoverboards präsentieren. Geplant sind auch Infostände und Vorträge zu den Themen Ladeinfrastruktur und Verkehrssicherheit.

nn