HSG Berching/Pollanten mutig gegen Hersbruck

Handballerinnen verbuchten einen ungefährdeten 21:12-Sieg - vor 26 Minuten

BERCHING - Erfolgreicher Spieltag für die Handballer der HSG Berching/Pollanten: Die Damenmannschaft punktete gegen Hersbruck, den aktuell Tabellenzweiten.

Berchings Handballerinnen hatten den Zug zum Tor. © ph/Foto: Michael Müller



Berchings Handballerinnen hatten den Zug zum Tor. Foto: ph/Foto: Michael Müller



Davon ließen sich die HSG-Damen aber nicht beeindrucken und starteten gut in die Partie. So ging es nur mit einer 8:5-Führung in die Kabine. Nach der Halbzeitansprache des Trainers stand die Abwehr im zweiten Durchgang stabiler und auch im Angriff waren die Aktionen erfolgreicher. Die Konsequenz: Am Ende verbuchte die HSG einen ungefährdeten 21:12-Sieg.

Auch die weibliche A-Jugend der HSG konnte sich mit einem 19:14 gegen Nabburg/Schwarzenfeld durchsetzen. Die Mädels begannen die Partie gut, sodass sie mit einer Vier-Tore-Führung in die Pause gingen. In der zweiten Hälfte hatten sie mehr zu kämpfen, da die Abwehr der Gäste immer wieder das Spiel der HSG Mädels unterbrechen konnten.