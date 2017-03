HSG freut sich auf Wiedersehen mit Lieblingsgegner

Handball–BOL: Pyrbaum-Seligenporten möchte bei der HSG Naabtal Selbstbewusstsein für Saisonendspurt tanken

PYRBAUM - Vor zwei Jahren sind die Kontrahenten des Sonntagsspiels (19 Uhr) der HSG Naabtal gegen die HSG Pyrbaum-Seligenporten als Tabellenführer der Bezirksligen Ost und West gemeinsam in die Bezirksoberliga aufgestiegen. Seither sind beide Teams drei Mal gegeneinander angetreten – und drei Mal gingen die Damen aus der Großgemeinde Pyrbaum als Sieger vom Platz.

Und jedes Mal nach einer überzeugenden Leistung und einem klaren Vorsprung. Kurioserweise waren vor den jeweiligen Partien die Naabtalerinnen immer vor ihren Gästen platziert. Ähnlich die Situation am Sonntag, nur dass die Gastgeber seit Beginn der Rückrunde von den letzten sieben Spielen nur die erste Begegnung gegen den Tabellenführer TSV Röthenbach mit 24:34 verloren haben. In den nachfolgenden sechs Partien gingen sie fünfmal als Sieger vom Platz, einmal trennten sie sich mit einem Unentschieden.

Etwas weniger spektakulär die Bilanz der HSG Pyrbaum-Seligenporten, die von den letzten fünf Partien lediglich zwei gewann und diese auch noch knapp mit jeweils 24:23 gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte (Winkelhaid II und Oberviechtach). Bei den drei Niederlagen zeigten sie bis dato unbekannte Schwächen in Abwehr und Angriff. Völlig indisponiert präsentierten sie sich am letzten Spieltag bei der 14:25-Niederlage gegen Eckental.

Auch wenn die Gastgeber wohl zu den "Lieblingsgegnern" der Vergangenheit zählen dürften, ist seitens der Pyrbaumerinnen doch eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich, um sich weiterhin Tuchfühlung zu den Abstiegsplätzen zu halten.

Lokalderby in Berching

Nur noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt haben die Damen II der HSG nach den letzten beiden Niederlagen. Nun müssen sie am Sonntag um 15 Uhr ausgerechnet zum Lokalderby zur HSG Berching-Pollanten reisen. Auch wenn das Hinspiel noch 16:12 zugunsten Pyrbaums ausging, ist Berching-Pollanten am Sonntag doch klarer Favorit. Die minimale Außenseiterchance sollten die Gäste aber nutzen, um am Ende nicht doch noch vom Tabellenletzten SV Tennenlohe überholt zu werden.

Um eine weitere Niederlage werden die A-Mädels am Sonntag um 15 Uhr beim HV Oberviechtach wohl nicht herumkommen. Das Hinspiel in Pyrbaum haben die Gastgeberinnen zwar nur knapp mit 14:15 verloren, nachdem sich der Gegner zwischenzeitlich aber in der oberen Tabellenhälfte etabliert hat, geht dieser als eindeutiger Favorit in die Begegnung.

Das "Schaulaufen" der weiblichen C-Jugend dürfte dagegen auch am Samstag um 15 Uhr in der Heimpartie gegen den ATSV Kelheim weitergehen. Zu deutlich die Dominanz des Tabellenführers; alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung.

