Humorvoller Rückblick auf Breitenbrunner Schülerleben

Die Absolventen der Mittelschule Breitenbrunn sind verabschiedet worden — Feier selbst mit gestaltet - vor 1 Stunde

BREITENBRUNN - Mit einer schwungvollen und unterhaltsamen Abschlussfeier sowie mit der Zeugnisüberreichung endete für acht Schülerinnen und acht Schüler die Zeit an der Mittelschule Breitenbrunn. Alle erreichten sie den Abschluss der Mittelschule, 14 von ihnen den Quali.

Die Breitenbrunner Schulabsolventen stellten sich mit Bürgermeister Johann Lanzhammer, Rektorin Susanne Spangler und Klassenleiter Gerhard Schindler dem Blitzlichtgewitter. Die Jahrgangsbesten wurden besonders geehrt. © Foto: Werner Sturm



Die Breitenbrunner Schulabsolventen stellten sich mit Bürgermeister Johann Lanzhammer, Rektorin Susanne Spangler und Klassenleiter Gerhard Schindler dem Blitzlichtgewitter. Die Jahrgangsbesten wurden besonders geehrt. Foto: Foto: Werner Sturm



Vor der feierlichen Verabschiedung der vorerst letzten neunten Klasse in der Schulaula gestalteten Pfarrer Jacek Machura, die katholische Religionspädagogin Daniela Palm und die evangelische Religionslehrerin Ursula Kleinöder den Abschlussgottesdienst in der Pfarrkirche.

Die Feier wurde von den Entlassschülern selbst gestaltet. Zur musikalischen Begleitung von Martin Höchbauer stimmten sie das Kultlied "Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben" von Andreas Bourani an, blickten im Sketch "hast scho ghört" humorvoll auf das Schülerleben zurück, begeisterten mit dem amerikanischen Country-Song "When I‘m Gone" sowie mit einem fulminanten "Tanz der Grazien", ließen mit einer bunte Bildershow die Schulzeit reflektieren um schließlich mit dem flotten "Hulapalu" von Andreas Gabalier zur Höchstform aufzulaufen.

"Ich freue mich mit euch, dass ihr es nun geschafft habt und an eurem letzten Schultag angelangt seid", sagte Rektorin Spangler und wünschte den Absolventen, "dass jeder in und nach seiner Ausbildung beruflich sein Element finden wird, in dem seine Stärken und das, was er wirklich kann, zur vollen Entfaltung kommt und in dem er sich wohlfühlt".

Klassenleiter Gerhard Schindler blickte mit launigen Worten auf das letzte Schuljahr zurück und sagte zu seinen Schützlingen "Ich werde euch alle vermissen. Viel Kraft und Freude auf eurem weiteren Lebensweg." Die Klassensprecher Amy Stock und Thomas Birner bedankten sich bei den Gästen und den Lehrern.

Im Namen der Gemeinde Breitenbrunn gratuliere Bürgermeister Johann Lanzhammer (FW) zum erfolgreichen Schulabschluss.

Bürgermeister, Rektorin und Klassenleiter ehrten die Schulbesten. Das waren mit einem Notendurchschnitt von 2,1 Giannina Dietz, Paul Stock, Jasmin Paulus und Amy Stock, mit einem Schnitt von 1,8 Celine Hanak sowie mit einer 1,5 Benedikt Neger.

nas