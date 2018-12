Hunderte Neumarkter wollten Friedenslicht aus Betlehem

Nach einer Andacht am Friedhof in der Regensburger Straße gaben Pfadfinder die Flamme aus der Geburtsgrotte weiter - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Kapelle St. Jobst am Friedhof in der Regensburger war bis auf den letzten Platz gefüllt. So viele Menschen wollten das Friedenslicht aus Betlehem auf die Gräber ihrer Verstorbenen stellen.

Vor dem Eingang der Kapelle zündet ein Pfadfinder die Kerze einer Besucherin an. Die Flamme brannte zuerst in der Geburtsgrotte Christi und wird weitergegeben. © Foto: Günter Distler



Die Sitzplätze langten bei weitem nicht aus. In den Gängen und auf der Empore standen die Besucher, einige harrten sogar im Nieselregen vor der geöffneten Tür aus.

Damit hatte wohl niemand gerechnet. Friedhofsreferent Heiner Zuckschwert zeigte sich sehr überrascht ob des großen Andrangs: "Hoffentlich habe ich genug Kerzen eingekauft."

Die ökumenische Andacht wurde musikalisch von "Bairisch Blau" umrahmt. Domkapitular Norbert Winner erinnerte an die spirituelle Bedeutung des Lichts für den christlichen Glauben. Die Osterkerze sei eine Siegessäule. Sie verkünde den Triumph Christi über den Tod. "Euer Leben ist mehr als die Zeit auf Erden."

Die evangelische Dekanin Christiane Murner sagte, dass die Verheißung eines Friedefürsten durch den Propheten Jesaja den Lebenden und den Toten gelte: "Uns wird ein Kind geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter."

Hofpfarrer Stefan Wingen sagte, Geschenke könnte ein materielles Ding sein – oder etwas immaterielles. So wie das Licht von Betlehem.

Die St. Georgs-Pfadfinder vom Stamm "Pfalzgraf Johann" lasen die Fürbitten und nach einem Vaterunser wurden die Lichter entzündet. Im Nieselregen vor der Kapellenpforte bildeten sich lange Schlangen. Geduldig warteten die Menschen darauf, bis auch ihre Kerze mit dem Friedenslicht aus Betlehem entzündet wurde.

Jedes Jahr im Advent wird in der Geburtsgrotte Jesu Christi eine Kerze entzündet, deren Flamme dann von Mensch zu Mensch und von Haus zu Haus weitergegeben wird.

Die deutschen Pfadfinderverbände tragen die Aktion mit. An Weihnachten wird in vielen Kirchen das Friedenslicht weitergegeben und von den Besuchern mit nach Hause genommen.

