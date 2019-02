Hüpfburg für Große in Aula des WGG in Neumarkt

Jugendbüro der Stadt sucht mit ausgefallener Werbeaktion Betreuer für die diesjährigen Ferienprogramme - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ausgefallene Werbeaktionen ködern am ehesten. Dementsprechend hat sich das Jugendbüro der Stadt Neumarkt mit einer Hüpfburg für Große ins Willibald-Gluck-Gymnasium begeben.

Die Hüpfburg des Jugendbüros der Stadt Neumarkt in der Aula des Willibald-Gluck-Gymnasiums sorgte für Abwechslung im Schulalltag. © Foto: Sigi Müller



Das Ziel der Werbeaktion: Betreuer für die Ferienmaßnahmen finden. Ob dies geglückt ist, muss sich noch zeigen, aber zumindest das Angebot des Herumhüpfens in der Pause und in Freistunden in der großen Aula nutzten bereits zahlreiche Schüler.

Teilweise standen die Schüler/innen sogar Schlange, um sich in dem sogenannten "Disco-Jumper" auszutoben.

Schulleiter Bernhard Schiffer unterstützte die Aktion gerne. Er forderte seine Schüler/innen sogar dazu auf, sich als Betreuer bei den Ferienmaßnahmen des Jugendbüros zu engagieren.

Gesucht sind Jugendliche ab 16 Jahren. Sie erhalten an zwei Wochenenden eine kostenlose pädagogische Schulung und werden auf ihre Aufgabe intensiv vorbereitet.

Dieses Jahr gibt es Kinder-Künstlertage unter dem Motto "Leben in Europa". Im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft: Junge Leute sollen sich kennenlernen und gemeinsam eine Kindergruppe leiten. Dabei soll der eigene Spaß nicht zu kurz kommen. Anmeldung und weitere Infos im Jugendbüro der Stadt Neumarkt, Türmergasse 11, = (0 91 81) 90 55 28 oder per E-Mail an Jugendbuero@neumarkt.de.

