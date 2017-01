Hygiene-Studie: Klinikum Neumarkt weist Vorwürfe zurück

NEUMARKT - Die Hygiene in Krankenhäusern ist in Zeiten von multiresistenten Keimen ein wichtiges Thema. Im ARD-Magazin „plusminus“ wurden bundesweit Krankenhäuser unter die Lupe genommen, online (ard.de) wird der Hygienestandard bewertet. Auch das Klinikum Neumarkt ist darunter – mit schlechter Note. Doch diese Einstufung beruhe auf alten Zahlen, sagt Oliver Schwindl vom Klinikum Neumarkt.

Das Klinikum Neumarkt. Foto: Fritz Etzold



Laut der Recherche hat das Klinikum Neumarkt, 457 Betten, Hygiene-Vorgaben des Robert-Koch-Instituts nicht erfüllt. Diese besagen, dass bei Häusern mit mehr als 400 Betten ein Krankenhaushygieniker vorhanden sein muss. Doch die Zahlen, die bei der Deutschland-Übersicht veewendet wurden, stammen aus 2014. Die Datenlage sei mittlerweile überholt, so Schwindl: Die Kliniken des Landkreises „erfüllen alle von der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) ausgesprochenen personellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Prävention“ von Krankenhaus-Infektionen.

Entsprechend den 2016 von der KRINKO präzisierten Empfehlungen zum Kapazitätsumfang für die Betreuung von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen durch Krankenhaushygieniker beschäftigen die Kliniken des Landkreises Neumarkt einen Krankenhaushygieniker (Facharzt, Leiter der Stabsabteilung Krankenhaushygiene), vier ausgebildete Hygienefachkräfte (staatlich anerkannt), einen Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin zur konsiliarischen Beratung, einen Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie zur konsiliarischen Beratung, sowie 18 hygienebeauftragte Ärzte und 39 hygienebeauftragte Pflegekräfte.

Händehygiene top

Darüber hinaus sei den Kliniken des Landkreises mit dem Goldzertifikat der „Aktion saubere Hände“ hohes Niveau und Qualität der Umsetzung in der Händehygiene bescheinigt worden. In Bayern habe aktuell nur ein weiteres Krankenhaus diese Zertifikatshöhe erreicht.

Außerdem arbeiten die Kliniken laut Schwindl als Gründungsmitglied des MRE-Netzwerkes Neumarkt einrichtungsübergreifend an der Verhinderung der Ausbreitung multiresistenter Erreger auf regionaler Ebene: in enger Kooperation mit öffentlichem Gesundheitsdienst und Ärzten der ambulanten Versorgung.

Als überregionale Maßnahme erfolgt die kontinuierliche Teilnahme an europäischen Projekten des European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), zuletzt 2016. Die Hygieneabteilung sei zudem nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

