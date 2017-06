IHK-Prüfer: Ein stiller Dienst am Gemeinwesen

Allein im vergangenen Jahr 90 000 Stunden im Bereich der Kammer abgeleistet — Über 50 Jahre im Einsatz - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Die Qualität der betrieblichen Aus- und Weiterbildung wäre ohne ein funktionierendes Prüfungswesen nicht möglich. Grund genug, bei der IHK Regensburg die Verantwortlichen in den Mittelpunkt zu stellen.

Bei der IHK-Ehrung haben Karl Hausoel und Robert Härtl (Bildmitte, von links) aus dem Landkreis Neumarkt die goldene Ehrennadel erhalten. © Foto: Moosburger/oh



Als Dank für ihr Engagement um die Fachkräftesicherung in der Region zeichnete Karin Siegert, Vizepräsidentin der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim, über 70 langjährig ehrenamtlich tätige Prüferinnen und Prüfer aus. "Sie stehen nicht im Rampenlicht. Sie beweisen sich in hohem persönlichem Einsatz für die Zukunft unserer Jugend. Es ist ein Dienst an unserem Gemeinwesen, der im Stillen geleistet und der zu selten gewürdigt wird", erklärte Karin Siegert bei ihrer Laudatio an Bord des Schiffs Kristallkönigin.

50 Prüferinnen und Prüfer erhielten silberne Ehrennadeln für über zehn Jahre Prüfertätigkeit, die goldene Ehrennadel verlieh Siegert an 15 Prüfer für über 20 Jahre. Den Goldenen Ehrenbrief für besonders langes Engagement im Prüfungswesen verlieh Siegert in diesem Jahr an acht Personen.

Der pensionierte Berufsschullehrer Walther Schott aus dem Landkreis Kelheim wurde für ganze 51 Jahre Prüfertätigkeit geehrt. Bereits seit 1966 nimmt er für die IHK Prüfungen in den Metallberufen ab. Günter Salzberger aus Cham bringt es auf 47 Jahre Prüfertätigkeit im Einzelhandel, der ehemalige Berufsschullehrer Norbert Mühlbauer aus Regensburg auf 40 Jahre bei den technischen Zeichnern, heute technische Produktdesigner. Weitere Ehrenbrief-Träger sind nun Gerhard Rewitzer (39 Jahre, technische Produktdesigner), Alfred Schieber (33 Jahre, Einzelhandel), Georg Herrmann (32 Jahre, Bankberufe), Ulrich Müller (32 Jahre, Grafische Berufe), Joachim Pellizzari (32 Jahre, Industriekaufleute) sowie Renate Pleier (29 Jahre, Büroberufe) und schließlich Werner Moller (29 Jahre, Metallberufe).

Aus dem Landkreis Neumarkt sind bei der IHK-Ehrung Karl Hausoel und Robert Härtl mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet worden.

Die Prüfer der IHK sind Mitarbeiter regionaler Unternehmen sowie Lehrkräfte der beruflichen Schulen. Für ihr Ehrenamt opfern sie viel Zeit. Allein im vergangenen Jahr leisteten sie in der Aus- und Weiterbildung der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim über 90 000 Prüferstunden. "Insgesamt wurden im vergangenen Jahr etwa 17 000 Prüfungen an unserer IHK durchgeführt. Mehr als 4 100 ehrenamtliche Prüfer waren hierbei im Einsatz", zählte Siegert auf.

nn