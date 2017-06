Im Drogenwahn ausgerastet: Freund den Kiefer zertrümmert

19-Jähriger wurde für Gewalttat mit 150 Stunden Arbeitsdienst bestraft — Nach Drogenkonsum immer weiter abgerutscht — Therapie soll helfen - 15.06.2017 18:08 Uhr

NEUMARKT - Wie einen jungen Mann bestrafen, der im Drogenwahn einem Freund den Kiefer zertrümmert? Jugendrichter Danny Schaller stand vor einer schwierigen Entscheidung, denn er wollte unbedingt dem erzieherischen Gedanken Vorrang geben und auf keinen Fall eine anstehende Therapie gefährden. So lautete sein Urteil mit Bauchschmerzen auf 150 Stunden gemeinnützige Arbeit.

"Würden Sie als Erwachsener bestraft werden", brachte Schaller dem zur Tatzeit gerade 19-Jährigen nahe, "müssten Sie mit einer Haftstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen." Er wolle ihm damit klar machen, wie das Gesetz die potentielle Gefährlichkeit von Faustschlägen ins Gesicht beurteilt. Hier sei drastisch vor Augen geführt worden, was passiert, wenn solch ein Schlag nicht wie sonst mit einem blauen Auge abgeht. Die Bilder, die das Opfer im Krankenhaus zeigten, waren schlimm.

Symbolbild Foto: colourbox.de



Der Angeklagte konnte sich nicht mehr an seinen Ausraster im Sommer letzten Jahres erinnern. Er wusste, so seine Aussage, nur noch, dass er drei Tage und Nächte in Nürnberg durchgemacht und dabei vergleichsweise große Mengen Crystal Meth und Ecstasy konsumiert hatte.

Am Bahnhof seines Heimatortes im Landkreis Neumarkt traf er auf die früheren Freunde, von denen er sich abgewandt hatte, seit er immer tiefer in den Drogensumpf geraten war. Die bemerkten sein fahriges, sprunghaftes Verhalten, seine Aggression und seine wilde Mimik und machten sich ernsthafte Sorgen, als er ankündigte, sich vor einen Zug zu werfen. Eine junge Frau rief ihren Vater an, ein Polizist und auch einige Zeit Fußballtrainer des Angeklagten.

Der kam auch sofort und versuchte den jungen Mann, den immer wieder Wahnvorstellungen plagten, zu beruhigen. Das schien zunächst zu gelingen und alte Bekannte boten ihm an, dass er bei ihnen übernachten könne. Denn aus dem Elternhaus war er abgehauen, als er vor die Wahl "Drogen oder Dach über dem Kopf" gestellt worden war.

Mit voller Wucht

Doch dann fiel er aus heiterem Himmel über den ahnungslosen 17-Jährigen her. Mit voller Wucht schlug er ihm zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer fiel schreiend zu Boden, denn die Schläge hatten ihm zwei Mal den Unterkiefer gebrochen.

An den Folgen leidet der junge Mann noch heute. Der zertrümmerte Knochen wurde in einer sofortigen Operation mit Platten und Schrauben fixiert. Die Schrauben wurden später in einer weiteren Operation entfernt, ein weiterer Eingriff ist nötig, um auch die Platten wieder raus zu nehmen. Um die diese Metallteile anbringen zu können, mussten etliche Zähne entfernt werden. Über Monate konnte der 17-Jährige nur Brei zu sich nehmen. In seiner Ausbildung wurde er um ein Jahr zurück geworfen.

Um so bewundernswerter, dass er seine Aussage ohne Zorn tat, nicht versuchte, seinem ehemaligen Freund eine rein zu drücken. Auch die Entschuldigung im Gerichtssaal nahm er an. Eine Entschuldigungskarte, die der Angeklagte noch in der ersten Woche nach der Tat, die er zur Entgiftung im Bezirkskrankenhaus in Regensburg verbrachte, geschrieben haben will, ist jedoch nie angekommen.

Freundschaft erloschen

Allerdings bestätigte das Opfer nicht, dass, wie Rechtsanwalt Markus Meier seinen Mandanten zitierte, zwischen den beiden mittlerweile alles wieder gut sei. Man sehe sich noch, das sei in dem kleinen Ort nicht zu vermeiden, aber die Freundschaft sei erloschen.

Ein Psychiater war mit einem Gutachten beauftragt worden, das über die Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt Aufschluss geben sollte. Der Mediziner schilderte den zunächst eigentlich viel versprechenden Lebenslauf des intelligenten und handwerklich geschickten jungen Mannes. Doch nach dem sehr guten Schulabschluss ging es bergab. Es begann, wie bei vielen, mit Marihuana. Innerhalb kurzer Zeit wurden die Drogen härter und die Gesellschaft, in der er sich bewegte, schlechter.

Echt oder eingebildet

Die Faustschläge waren gefallen, weil sich der Angeklagte eingebildet hatte, der Freund habe etwas mit seiner Freundin. Zwar leide er nicht an einer Persönlichkeitsstörung, befand der Arzt, und er habe damals sicher gewusst, dass die Schläge Unrecht sind. Aber Drogen, Erschöpfung nach zu wenig Essen und zu wenig Schlaf hätten durchaus zu Wahnvorstellungen führen können, die seine Steuerungsfähigkeit einschränkten – strafmildernd auch im Jugendrecht. Zeitweise sei es ihm nicht möglich gewesen, zwischen echt und eingebildet zu unterscheiden. Mal vermutete er im Kofferraum des Autos seiner Eltern eine Leiche, mal sah er einen Freund tot auf den Gleisen liegen.

Staatsanwältin Barbara Pölloth machte es knapp. Der junge Mann sei der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig und nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen. Sie forderte drei Wochen Dauerarrest.

Keine gute Idee, fand Markus Meier. In einem Arrest begegne sein Mandant vermutlich Leuten, zu denen er in seiner labilen Verfassung besser keinen Kontakt haben sollte. Vorrang müsse der Beginn einer sechsmonatigen stationären Therapie in einer Fachklinik haben. Die Zusage ist da, Beginn wäre am 27. Juli. Meier erinnerte daran, dass der Tod der zwei besten Freunde dem 19-Jährigen einen seelischen Tiefschlag versetzt habe. Ihn plagten deshalb auch Schuldgefühle.

Nichts zu holen

Christian Kreitmaier, der Vertreter der Nebenklage sprach sich ebenfalls für einen Arrest aus, wollte aber als Geldauflage eine Art Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 1500 bis 2000 Euro. "Das Mindeste", befand Richter Schaller, aber bei einem Mittellosen sei leider nichts zu holen. Er versprach dem 17-Jährigen, dass er noch zu seinem Recht kommen werde.

Mit dem Urteil von 150 Arbeitsstunden, das Danny Schaller nach reiflicher Überlegung fällte, könne der Angeklagte wieder etwas an der Gesellschaft gut machen. Allerdings war der Richter nicht überzeugt, dass der junge Mann wirklich seine Lage begriffen hat, denn zu oft schon hat er Therapien abgebrochen, ist trotz großartiger Versprechen rückfällig geworden.

"Wenn Sie diese Chance hier nicht nutzen" wurde Schaller deutlich", sprechen wir nicht mehr über Arrest oder Jugendstrafe, dann gehen sie schlicht vor die Hunde."

CHRISTIAN BIERSACK