Im Freibad nicht nur Erholung suchen

Beim AOK-Aktivtag am 22. Juli geht es sportlich zu - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Am Sonntag, 22. Juli, findet im Neumarkter Freibad der diesjährige AOK-Aktivtag – mit vielen Aktionen rund um das Thema Badespaß.

Freuen sich auf Badespaß: Vertreter von der AOK und den Partnern Stadtwerke Neumarkt, NM Vital-Apotheke, Wasserwacht Neumarkt und Reha- & Vital-Center Sossau. © Foto: Günter Distler



"Also das Wetter stimmt schon mal", sagt Julia Nägele mit Blick in den wolkenlosen Himmel. Wenn auch am Sonntag, 22. Juli, solche idealen Freibad-Bedingungen herrschen, kann Nägele sich freuen. Denn dann findet der diesjährige AOK-Aktivtag im Neumarkter Freibad statt. Mit dabei sind neben den Stadtwerken Neumarkt wieder verschiedene Partner mit Aktionen rund um das kühle Nass.

So wird die Neumarkter Wasserwacht vor Ort sein und Schwimmabzeichen abnehmen, außerdem werden verschiedene Kurse in Aqua-Fitness angeboten. Die NM Vital-Apotheke berät am Aktivtag zum Thema Sonnenschutz. "Vor allem wie man den richtigen Lichtschutzfaktor findet und wie oft man sich eincremen muss, wissen viele Menschen nicht", sagt Apothekerin Margit Schlenk dazu, "hier besteht Aufklärungsbedarf und dafür werden wir da sein und Fragen beantworten". Die AOK ist wieder mit einem Glücksrad vertreten, bei dem Besucher von Fußpflege-Gutscheinen über Wasserbälle und Kühltaschen verschiedene Preise gewinnen können.

Der Aktivtag von 10 bis 16 Uhr ist bis auf einen kleinen Betrag für die Schwimmabzeichen kostenlos, Besucher müssen nur den regulären Freibad-Eintritt bezahlen.

mse