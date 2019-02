Im Himmel sind noch Wohnungen frei

Eva Petzenhauser und Stefan Wählt boten Lieder und köstliche Sketche - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Zum ersten Mal gastierte das Kabarettistenduo Eva Petzenhauser und Stefan Wählt in Neumarkt. Mit ihrem Programm "Gess’n wird dahoam" unterhielten sie zwei Stunden lang das Publikum im gut gefüllten Johanneszentrum.

Das Duo warf einen Blick, auch musikalisch, in den Alltag mit all seinen komischen Facetten. © Foto: Franz Xaver Meyer



Beide Künstler kommen aus dem nicht gerade kabarettistenarmen Niederbayern. Viele Zuschauer kannten die beiden bereits: Eva Petzenhauser aus dem Hörfunk als Tschackeline Nullinger und Stefan Wählt als den "i" im Duo "Da Bertl und i".

Beide werfen einen Blick in den Alltag mit all seinen komischen Facetten. Wählt spielt zu Beginn alle Vorteile des Alleinseins durch, vom alleinigen Besitz des Lokalteils der Zeitung am Morgen bis zum Essen und Trinken. Doch ein Problem gibt es dabei: Man ist halt allein.

Die Lebenserwartung ist bei Männern fünf Jahre kürzer als bei Frauen, erzählt Stefan Wählt. Ein Grund liegt auf der Hand, sie müssen ihre Rivalen abhalten. Im fortgeschrittenen Alter, so um die 80, ist der Mann im Altenheim aber der Hahn im Korb, weil die meisten Gleichaltrigen weggestorben sind.

Eva Petzenhauser schlüpft in die Rolle eines pubertierenden Schülers, der seiner Helikopter-Mutter mit ihrer übertriebenen Fürsorge immer wieder ein Schnippchen schlägt. Mit der Unzahl der Ängste beschäftigt sich Stefan Wählt.

Ein neue ist die Nomophobie, nämlich die Angst, über das Smartphone nicht erreichbar zu sein. "Wer mit zehn Prozent Akku außer Haus geht, ist ja heute schon todesmutig", witzelt Wählt. Eva Petzenhauser mimt vorzüglich eine übernervöse Frau, die zum ersten Mal fliegt und ihrem Nachbarn mit ihrer Zappelei gehörig auf den Wecker geht.

"Gess’n wird dahoam" wäre Stefan Wählt am liebsten, wenn seine Frau ihn wieder zum gemeinsamen Italien-Urlaub auffordert. Auf Sonnenbrand und Shopping-Tour könnte er gerne verzichten, geschweige auf die dortigen Toiletten. Fürs Autofahren hat er eine Erfindung parat, nämlich das Navi mit Sozialkompetenz, das sich auf den jeweiligen Benutzer einstellt.

Eigentlich ein Klempner

Als Hellseherin aus Kasachstan versucht Eva Petzenhauser ihrem Kunden am Telefon Persönliches zu entlocken, bis sich schließlich herausstellt, dass der Kunde eigentlich ein Klempner ist, der die Abflüsse reinigen sollte. Traurig wird es, als beide ein wehmütiges Abschiedslied singen. Ein treuer, alter Freund ist nämlich verschwunden, der sich schließlich als das gelbe Telefonhäusl entpuppt, an das man so mancherlei Erinnerungen hat. Hygiene war dort allerdings ein Fremdwort.

Stefan Wählt klärt in einer weiteren Szene das Publikum auf, dass er ein leidenschaftlicher Radfahrer ist. Am Ende des Sketches erfährt man, dass sein Führerschein gezwickt wurde und er daher auf den Drahtesel umgestiegen ist.

Köstlich der Beitrag "Herzlich willkommen in der Ewigkeit". Stefan Wählt als Hölle und Eva Petzenhauser als weiblicher Petrus preisen überschwänglich in einem Lied die Vorzüge von Himmel und Hölle an. "Bei uns sind noch Wohnungen frei", möchte Petrus der Hölle einige Bewohner entlocken. Doch vergeblich: In der Hölle ist nämlich Dauerparty.

FRANZ XAVER MEYER