Im Kloster werden Kartons ausgepackt

In dieser Woche zieht die evangelische Kirchengemeinde in ihr neues Zentrum um - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Bis zum Ende dieser Woche soll der Umzug in das Evangelische Zentrum im ehemaligen Kloster an der Kapuzinerstraße abgeschlossen sein.

Die beiden Pfarramtssekretärinnen Tanja Bauer und Barbara Walter haben unzählige Kartons gepackt – die sie nun wieder auspacken. © Foto: André De Geare



Dann sind alle Einrichtungen der evangelischen Kirchengemeinde unter einem Dach vereint, auch die Jugend, die bisher für sich war.

Doch bis es so weit ist, müssen noch ungezählte Kartons ausgepackt und ihr Inhalt ordentlich in den neuen Schränken verstaut sein.

Während des Umzugs sind die Telefone in der Seelstraße nicht besetzt. Ein Anrufbeantworter verweist in dringenden Fällen auf eine Handy-Nummer. „Eben wollte jemand einen Termin ausmachen, ich musste ihn vertrösten“, sagt Pfarramtssekretärin Barbara Walter. „Aber in der nächsten Woche sind wir wieder komplett sortiert.“

hoe