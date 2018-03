Im Neumarkter Münster erklingt Bachs Oster-Oratorium

Organist Thomas Köhler wird am Montag, 2. April, die Mathis-Orgel zum Klingen bringen - vor 58 Minuten

NEUMARKT - Am Ostermontag, 2. April, können interessierte Zuhörer um 16 Uhr ein festliches Orgelkonzert an der Mathis-Orgel des Münsters St. Johannes in Neumarkt erleben.

Thomas Köhler wird im Münster ein Orgelkonzert geben. © Foto: Köhler



Thomas Köhler wird im Münster ein Orgelkonzert geben. Foto: Foto: Köhler



Es ist schon zu einer guten Tradition geworden, dass der Organist Thomas Köhler aus Weißenohe mit seinen klangvoll ausgewählten Orgelwerken nach Neumarkt kommt. Dementsprechend tut er dies auch heuer wieder.

Auf dem Programm für das Konzert am Ostermontag stehen unter anderem die Sinfonia aus dem Osteroratorium von Bach, Teile aus der Wassermusik von Händel sowie der Krönungshymnus "Zadok the priest".

Außerdem erklingen ein Trompetenkonzert von Telemann, das berühmte Ave Maria von Bach/Gounod, eine Sonate von Baldassare und zum krönenden Abschluss "Pomp and circumstance" von Edward Elgar.

Mit dem Konzert soll die Osterfreude musikalisch und klanglich hörbar werden. Zu Kostendeckung wird um eine Eintrittsspende von fünf Euro gebeten.

nn