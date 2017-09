Im Rausch fünf Pkw demoliert

In Rasch hat ein Betrunkener hinterm Steuer erheblichen Schaden angerichtet - vor 58 Minuten

ALTDORF/NEUMARKT - Fünf demolierte Autos und 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Altdorf und Rasch hinterließ ein junger Mann, der deutlich einen sitzen hatte, und trotzdem hinters Steuer geklettert war

Polizei im Einsatz. © NN-Archiv



Polizei im Einsatz. Foto: NN-Archiv



Am Samstag, um Mitternacht, streifte der junger Mann aus Neumarkt mit seinem Pkw in Rasch, Bergholzweg, mehrere geparkte Fahrzeuge. Danach rammte er bei einem Wendemanöver in einer Hofeinfahrt zwei weitere dort geparkte Fahrzeuge.

Die zufällig anwesenden Insassen eines beschädigten Pkw nahmen dem sichtlich alkoholisierten Unfallverursacher, der immer noch weiter fahren wollte, kurzerhand den Fahrzeugschlüssel ab und verständigten die Polizei.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, was eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte.

Außer einer leichten Verletzung des Verursachers kamen keine weiteren Personen zu Schaden. Auf Grund der insgesamt fünf beschädigten Fahrzeuge wurde die Unfallstelle durch 20 Kräfte der Feuerwehren Altdorf und Rasch abgesichert.

Gegen den Unfallverursacher wurde Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 20 000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn