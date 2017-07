Im Streit mit abgebrochener Flasche geworfen

REGENSBURG - Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte heftig: Die beiden gerieten sich in Regensburg in der Berliner Straße in die Haare. Einer der beiden zerschlug eine Flasche und warf den Hals nach dem 49-Jährigen. Der erlitt eine tiefe Wunde, zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen.





Die Polizei im Einsatz



Am 27.07.2017, gegen 21.10 Uhr, gerieten ein 49-jähriger Regensburger und ein bislang Unbekannter in der Berliner Straße im Stadtnorden aus nicht näher geklärter Ursache in Streit. In dessen Verlauf zerschlug der Unbekannte eine Bierflasche und warf den abgeschlagenen

Flaschenhals nach dem 49-Jährigen.

Dieser wurde dabei im Bereich des Gesichts und Halses getroffen. Er erlitt eine stark blutende, aber nicht lebensgefährliche Schnittwunde und musste zur Versorgung in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unbekannte flüchtete unmittelbar nach dem Wurf.

Der Flüchtige wurde als Ausländer mit dunklen Haaren und Augen beschrieben. Er war etwa 190 cm groß und Anfang 20. Der Mann trug ein rotes Shirt und führte ein schwarzes Fahrrad mit. Eine sofort eingeleitete

Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer

(0941) 506 – 2221 an die Polizeiinspektion Regensburg Nord oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



