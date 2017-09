Im Vollrausch an roter Ampel vom Roller gekippt

Mann blieb unverletzt - Polizei maß über 1,6 Promille - vor 41 Minuten

REGENSBURG - Der plötzliche Verlust des Gleichgewichts hatte seinen Grund: Einen Rollerfahrer, der an einer roten Ampel warten musste, warf es plötzlich um. Die Polizei fand schnell heraus, warum.

Symbolbild © colourbox.com



Ein 52-jähriger Regensburger stand am Samstag gegen 16.05 Uhr an der Ampel in der Max-Planck-Straße bei Rotlicht, als er plötzlich samt Roller umfiel. Eine Polizeistreife beobachtete den Vorgang und versicherte sich zunächst, dass der Mann unverletzt war.

Bei der Suche nach dem Grund des Sturzes erkannten sie schnell, dass der Mann mehr getrunken hatte als ihm gut tat. Der Wert über 1,6 Promille dürfte hauptursächlich für den Gleichgewichtsverlust gewesen sein. Zur Durchführung des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eine Blutentnahme veranlasst.

