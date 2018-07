IMA ist wenn rote Rosen durch den Reitstadel segeln

Viel Beifall beim längst ausverkauften Eröffnungskonzert der achten Internationalen Meistersingerakademie - vor 50 Minuten

Keine IMA-Eröffnung ohne Rückblick: Edith Wiens ließ es sich trotz ihrer Sommergrippe nicht nehmen, die Gäste zum Eröffnungskonzert der Internationalen Meistersingerakademie zu begrüßen, den Förderern und Sponsoren überschwänglich zu danken, natürlich auch der Stadt Neumarkt für die großartige Unterstützung. Und von den Karrieren ihrer "jungen Leute" zu erzählen.

Blumen gibt es für die jungen Sängerinnen und Sänger – und die reichen sie gerne an das begeisterte Publikum weiter. © Foto: Edgar Pfrogner



Lang ist die Liste ehemaliger IMA-Teilnehmer, die mit Preisen überhäuft wurden und längst auf den großen Bühnen zu Hause sind, von der Staatsoper München bis zur Metropolitan Opera in New York. Allein drei, so die IMA-Organisatorin voll Stolz, singen heuer bei den Salzburger Festspielen.

Das Konzept der IMA, die heuer in die achte Runde geht und zumindest bis ins Jahr 2022 auch gesichert ist, geht auf: Jungen Sängerinnen und Sängern den letzten Schliff zu geben, sie aber auch mit Agenten zusammenzubringen um so ihren weiteren Weg erfolgreich zu meistern.

Dass dies auch den diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelingen wird, daran hat das Publikum nach der Orchester-Gala mit den Nürnberger Symphonikern keinen Zweifel: Durchwegs wieder hohes Niveau, kein Wunder angesichts der bisherigen Laufbahnen in diversen Emsembles und Gastspielen. Übrigens auch schon in Salzburg.

Und am Ende flogen dann wie immer die roten Rosen von der Bühne in‘s Publikum. Begleitet vom Abschiedssong "Until we meet again".

Jürgen Dennerlohr Neumarkter Nachrichten E-Mail