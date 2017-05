IMA wartet mit Orchester-Gala und Sommerserenade auf Neumarkter

NEUMARKT - Die Internationale Meistersinger Akademie (IMA) in Neumarkt läuft in diesem Jahr vom 8. Juli bis zum 8. August. Dabei gestalten die Teilnehmer auch wieder zahlreiche Konzerte, für die der Vorverkauf am Montag, 22. Mai, beginnt.

Den Auftakt der IMA-Konzerte bildet wie in den Vorjahren die Orchester-Gala am 19. Juli um 19 Uhr im Reitstadel. Dabei werden die Sängerinnen und Sänger der IMA mit den Nürnberger Symphonikern unter der Leitung von Michael Hofstetter auftreten. Am Mittwoch, 26. Juli, um 19 Uhr folgt im Reitstadel die Sommerserenade mit Liedern von verschiedenen Komponisten. Dieses Konzert wird der Bayerische Rundfunk, Studio Franken, aufzeichnen.

Ein ganz besonderer Höhepunkt wird die Opern- und Operettengala am Freitag, 4. August, um 19 Uhr im Reitstadel. Dann stehen Opern- und Operettenarien auf dem Programm. Da das Konzert erfahrungsgemäß rasch ausverkauft ist, gibt es die Möglichkeit, am Tag vorher, 3. August, um 18 Uhr die Generalprobe für diese Abschlussgala zu besuchen. Auch hierfür beginnt nun der Kartenvorverkauf.

Zum Abschluss Open-Air

Zu Ende gehen wird die IMA 2017 mit dem Open-Air-Konzert der IMA-Sängerinnen und Sänger im LGS-Park am Dienstag, 8. August. Um 20 Uhr heißt es dann auf der Arena-Bühne "Cabaret!". Wie schon in den letzten Jahren wird Craig Terry aus Chicago am Klavier die jungen Künstler begleiten.

Unser Griff ins Archiv zeigt eine Abschlussgala der IMA im Reitstadel. © Günter Distler



Die Internationale Meistersinger Akademie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Neumarkt, der Juilliard-School New York und der Hochschule für Musik Nürnberg. Jungen Sängerinnen und Sängern soll dabei eine herausragende Studienmöglichkeit in den Bereichen Oper, Oratorium und Lied/Melodie geboten werden.

15 Sänger ausgewählt

15 Sängerinnen und Sänger wurden heuer in einem Auswahlverfahren in New York, London und Neumarkt für die Teilnahme an der IMA in Neumarkt ermittelt. Die junge, internationale Sänger-Elite durch ein renommiertes Dozenten-Team hochqualifizierten Unterricht. Künstlerische Leiterin ist Professor Dr. Edith Wiens, Schirmherrin ist die Kammersängerin Brigitte Fassbaender. Neben dem Unterricht ist es auch zentraler Bestandteil der IMA, den Eintritt in das Berufsleben zu unterstützen, indem Agenten, Intendanten und Konzertveranstalter eingeladen werden.

Erhältlich sind die Karten im Vorverkauf in der Tourist-Information Neumarkt in der Rathauspassage unter * (09181) 255-125 oder unter www.neumarkt-ticket.de sowie eventuelle Restkarten an der Abendkasse. Karten gibt es zum Preis von 13 bis 29 Euro je nach Konzert und Kategorie.

Weitere Informationen gibt es unter: www.meistersingerakademie.com oder www.neumarkt.de

nn