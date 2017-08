2017 Bundestagswahl Immer mehr Bürger wählen lieber daheim auf dem Sofa

Stadt Neumarkt: Trend zur Briefwahl weiter ungebrochen — Versand der Benachrichtigungen hat begonnen — Großes Helferaufgebot - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Bei der Bundestagswahl am 24. September wird es aller Voraussicht nach mehr Briefwähler geben als beim Urnengang vor vier Jahren. Die Stadt Neumarkt hat schon reagiert.

Die Auszählung der Briefwahl-Stimmzettel ist eine durchaus aufwändige Angelegenheit, wie sich die Helfer bei der Bundestagswahl 2013 im Neumarkter Rathaus erinnern werden. © Foto: Günter Distler



Die Auszählung der Briefwahl-Stimmzettel ist eine durchaus aufwändige Angelegenheit, wie sich die Helfer bei der Bundestagswahl 2013 im Neumarkter Rathaus erinnern werden. Foto: Foto: Günter Distler



Die Wahlleitung der Kommune hat laut Stadtsprecher Dr. Franz Janka die Zahl der Briefwahllokale von zwölf auf 14 erhöht und konsequenterweise statt der bisher 40 nur noch 38 "normale" Wahllokale vorgesehen. Denn laut Janka ist der Trend zur Abstimmung in den eigenen vier Wänden unverkennbar: Bei der Bundestagswahl 2002 wollten knapp 27 Prozent der Bürger Briefwahlunterlagen. Bei der letzten Wahl für den Bundestag 2013 waren es in der Stadt Neumarkt schon über 35 Prozent gewesen. Ein Jahr später bei der Kommunalwahl bestellten sogar fast 57 Prozent Briefwahlunterlagen. Was einen nicht wundern muss: Das Häufeln auf den riesigen Stimmzetteln zur Ermittlung des Stadtrates und des Kreistages stellt erhebliche Anforderungen an die Wähler.

Stichtag 3. September

Viele Bürger sehen nach Ansicht des Neumarkter Stadtsprechers in der Briefwahl wohl einfach einen erheblichen Komfortgewinn, zumal man seit einiger Zeit keinen Grund für die Fern-Abstimmung mehr angeben muss. Die "mobile Gesellschaft" bedeute ja auch, dass viele bis kurz vor dem Wahlsonntag gar nicht sagen könnten, wo sie sich an dem Wochenende aufhalten. Janka: "Da macht man halt lieber zuhause in Ruhe die Kreuzchen." Derzeit werden die Wahlbenachrichtigungen gedruckt und per Post an die Bürger verschickt. Dies sollte bereits in dieser Woche beginnen. Wer bis zum Stichtag, dem 3. September, noch keine Wahlbenachrichtigung hat, der sollte sich an die Stadt Neumarkt wenden. Die Unterlagen können auch online beantragt werden: www.neumarkt.de. Die 30 500 Neumarkter Wahlberechtigten (Stand 23. August) werden sich am 24. September für einen von drei OB-Kandidaten, einen von zehn Direktkandidaten für den Bundestag und in der Zweitstimme für eine der 21 Parteien entscheiden.

Wie das Neumarkter Wahlvolk an dem Sonntag entschieden haben wird, das muss ein großer Apparat von Wahlhelfern im öffentlichen Auftrag ermitteln. Alles in allem gibt die Stadt eine Zahl von rund 350 ehrenamtlichen Helfern in den einzelnen Wahllokalen und im Wahlamt im Neumarkter Rathaus an.

Doch so ganz ehrenamtlich ist der Einsatz zur Ermittlung des Wahlergebnisses in der Kreisstadt doch nicht: Das "Erfrischungsgeld" am Wahlsonntag beläuft sich in Neumarkt auf 60 Euro. Eigentlich könnte die Auszählung der Stimmen für den Oberbürgermeister ziemlich schnell gehen. Aber das Resultat der Personenwahl wird am Wahlabend etwas länger auf sich warten lassen. Franz Janka kalkuliert, dass ab etwa 21 Uhr der neue OB feststehen wird.

Denn die Stadt Neumarkt hat vom bayerischen Innenministerium die Auflage erhalten, dass die Helfer in den Wahllokalen zuerst die Bundestags-Stimmen auszählen und per Schnellmeldung an den städtischen Wahlleiter weitergeben. Erst danach ist das Votum für den künftigen Rathaus-Chef dran.

Zehn Direktkandidaten

Bei der Bundestagswahl 2013 obsiegte der CSU-Direktkandidat Alois Karl mit 54,02 Prozent der Stimmen über Brigitte Bachmann von der SPD mit 25,79 Prozent der Stimmen. Der Neumarkter Ex-OB schnitt damit besser als seine Partei bei den Zweitstimmen ab (50,99 Prozent), während die SPD auf 22,77 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten steigt diesmal der Neumarkter SPD-Ortsvorsitzende Johannes Foitzik in den Ring, während Alois Karl sich erneut um ein Bundestagsmandat bemüht.

Folgende Kreiswahlvorschläge wurden eingereicht (in der Reihenfolge des Zweitstimmenergebnisses bei der Bundestagswahl 2013): 1. Alois Karl, Neumarkt (CSU); 2. Johannes Foitzik, Sengenthal (SPD); 3. Yvonne Rösel, Sulzbach-Rosenberg (Grüne); 4. Dominic Lenz, Pyrbaum (Die Linke); 5. Moritz Pöllath, Sulzbach-Rosenberg (FDP); 6. Norbert Peter, Freudenberg (ÖDP); 7. Michael Prensky, Schmidmühlen (Bayernpartei); 8. Peter Boehringer, München (AfD), 9. Manuel Werthner, Amberg (FW); 10. Dr. Elmar Widder, Amberg (Unabhängige).

WOLF-DIETRICH NAHR