Immer mehr Lkw rollen durch Postbauer-Heng

POSTBAUER-HENG - Immer mehr Bürger und Anlieger der Bundesstraße 8 in Postbauer-Heng klagen über den zunehmenden Verkehr, vor allem bei den Lkw. Nun wurde genau gemessen.

Mit solchen Messgeräten hat die LGA Nürnberg an der Ortsdurchfahrt der B 8 durch Postbauer-Heng eine Immissionsmessung durchgeführt. © Foto: Horst Kratzer



In Spitzenzeiten rollen rund 13 000 Fahrzeuge täglich durch Postbauer bei einem Lkw-Anteil von etwa neun Prozent.

Vor einigen Wochen hat Bürgermeister Horst Kratzer die Landesgewerbeanstalt (LGA) Nürnberg beauftragt, an der B 8-Ortsdurchfahrt in Postbauer eine Immissionsmessung durchzuführen.

Ergebnisse dieser Messung werden auch bei der Bürgerversammlung zum Thema B8 am Dienstag, 23. Oktober, um 18 Uhr im Deutschordensschloss bekannt gegeben. Das kündigt Bürgermeister Kratzer in einem Pressetext zu der Immissionsmessung an.

