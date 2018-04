Immer mehr Protestanten auf Pilgertour

Am Ostermontag, 2. April, eröffnet die Evangelisch-Lutherische Landeskirche ihre diesjährige Pilgersaison mit Emmauswegen in ganz Bayern. Moment. Pilgern und evangelisch - passt das überhaupt zusammen? Schließlich nannte Reformator Martin Luther das Pilgern ein "Narrenwerk". Warum sie trotzdem pilgert, erzählt Dekanin Christiane Murner im NN-Interview.

Dekanin Christiane Murner in der Christuskirche. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Frau Murner, was unterscheidet das evangelische Pilgern vom katholischen Pilgern?

Christiane Murner: Pilgern ist ein Weg mit Gott. Beim Pilgern wird der Start mit einem Segen begonnen, der Weg mit Gebeten und spirituellen Impulsen begleitet und das Ziel mit dem Nachdenken über Glauben und den Sinn des Lebens bewusst verbunden. Egal, ob man sich nun alleine auf den Weg macht, man sich einer Pilgergruppe anschließt oder einem erfahrenen Pilgerbegleiter oder einer erfahrenen Pilgerbegleiterin anvertraut. Die Konfession spielt auf dem Weg kaum eine größere Rolle: Jeder und jede kann pilgern.

Sie begleiten selbst eine Pilgergruppe: Wohin führt diese Tour?

Murner: Ja, es stimmt, ich gehe dieses Jahr zum ersten Mal pilgern vom 31. Mai bis zum 3. Juni. Inspiriert haben mich dazu einige Männer und Frauen, die schon oftmals pilgern waren und beeindruckt davon waren. Immer wieder wollte ich mit ihnen pilgern, aber die Strecken waren mir zu lange. Ich stehe im Berufs- und Familienleben und möchte erst einmal klein beginnen. Gott sei Dank habe ich mit Dietrich Oppel einen Menschen gefunden, der schon oft gepilgert ist, und der sich Pilgern mit einer Neumarkter Gruppe zutraut.

Wir beginnen an der Christuskirche in Neumarkt und pilgern auf Pfaden des Fränkischen Jakobsweges über Rummelsberg und Stein zur Abtei Heilsbronn. Mit biblischen Impulsen im Gepäck wollen wir über Gott und die Welt nachdenken, reden und schweigen. Täglich sind wir bei jeder Witterung sechs bis acht Stunden unterwegs. Dabei lassen wir uns von Gebetszeiten, von Impulsen für den Weg und Eindrücken aus Gottes reicher Schöpfung bewegen.

Aber hat sich nicht der Reformator Martin Luther recht abfällig über das Pilgern geäußert?

Murner: Das stimmt! Mit seiner Kritik hat Martin Luther aber vor allem den "Ablass" der damaligen Kirche im Visier gehabt, dass man also mit Geldleistungen, durch Pilger- und Bußgänge sich ein Stück vom himmlischen Seelenheil erkaufen könne. Seither hat man das Pilgern in der evangelischen Kirche nahezu komplett vergessen und man hat das Pilgern weitgehend abgelehnt. Inzwischen haben wir einen erstaunlichen Wandel erlebt: immer mehr Protestanten erleben den Reiz und den Wert des Pilgerns. Es gibt einige gute Gründe, zu pilgern, gerade wenn man evangelisch ist. Dabei sind Pilger kaum noch aus den gleichen Gründen wie im Mittelalter unterwegs. Heute suchen Pilger Ruhe und Entspannung vom Stress in Alltag und Beruf. Und sie suchen Antworten auf ihre Sinnfragen.

Das klingt ein wenig nach Wellness-Urlaub. Gibt es auch andere Gründe zum evangelisch Pilgern?

Murner: Für Evangelische ist die Bibel, die Heilige Schrift, von elementarer Wichtigkeit. Und wer die Bibel aufschlägt, entdeckt, dass sie voller Weg- und Pilgergeschichten ist: man denke nur an Israels langen Weg durch die Wüste in das gelobte Land oder an Jesus, der mit seinen Jüngerinnen und Jüngern durch das Land zog, von Gott erzählte und Menschen heilen konnte. Von Jesus und seinen Jüngern wissen wir, dass sie ihrem Herrn wandernd in Galiläa und Judäa nachfolgten und sogar zu den bekannten jüdischen Wallfahrtsfesten nach Jerusalem gepilgert sind.

Und die wichtigste Pilgergeschichte wird im Neuen Testament erzählt: zwei Jünger Jesu machen sich traurig über die Kreuzigung Jesu auf den Heimweg zu dem Dorf Emmaus. Unterwegs gesellt sich der auferstandene Jesus zu ihnen. Er tröstet und ermutigt sie und feiert mit ihnen Abendmahl. Erst später erkennen sie, dass Jesus mit ihnen war und ihnen die Kraft für eine neue Aufgabe gegeben hat.

Was erwarten Sie sich persönlich von Ihrer Pilgertour?

Murner: Aufbrechen, Schweigen, miteinander unterwegs sein, Achtsam sein für sich und andere und mit Gott ins Gespräch kommen – darauf freue ich mich in diesen Pilgertagen.

