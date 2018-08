Immobilien in Neumarkt boomen weiter

NEUMARKT - Laut Immobilienumsatzanalyse wird weiterhin kräftig in Immobilien investiert.

Auch der florierende Hausbau beschert dem Handwerk eine Fülle von Aufträgen. © Patrick Pleul/dpa



"Nach den zwei letzten Jahren in Bayern mit Rekordimmobilienumsätzen von je rund 51 Milliarden Euro", so Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts, "geht es im ersten Halbjahr 2018 mit den Investitionen in Wohn- und Gewerbeimmobilien weiter aufwärts."

Nach einer Analyse des Marktforschungsinstituts des IVD Süd e.V. auf Basis des amtlichen Grunderwerbssteueraufkommens lagen die Immobilienumsätze in Bayern im ersten Halbjahr 2018 bei insgesamt 26,61 Milliarden Euro. Gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres liegt die Veränderung bei +2,2 Prozent.

"Die im bayerischen Immobilienmarkt reichlich vorhandene Liquidität wird seit Jahren durch niedrige Kapitalmarktzinsen beflügelt. Angesichts einer etwas reduzierten Zuversicht in die Finanz- und Aktienmärkte sind Immobilien zu einer der gefragtesten Anlageformen aufgestiegen", so Prof. Stephan Kippes. Es sei davon auszugehen, dass angesichts positiver Rahmenbedingungen und ausgeprägter Investitionsdynamik die Nachfrage auf dem Investmentmarkt auf hohem Niveau bleiben wird.

Auch deutschlandweit gibt es diesen Trend. Im ersten Halbjahr 2018 wurden 5,2 Prozent mehr in Immobilien investiert als im Vorjahreszeitraum und Immobilien im Gesamtwert von 132,32 Milliarden Euro umgesetzt.

Die Analyse des IVD-Instituts basiert auf den Grunderwerbsteuerdaten, also der durch die Finanzverwaltung vereinnahmten Grunderwerbsteuer. Nicht enthalten sind Share-Deals, bei denen Immobilen in einem Unternehmensmantel gehandelt werden, oder grunderwerbsteuerbefreite familieninterne Umschichtungen.

