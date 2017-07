In aller Freundschaft: Stadtmuseum sucht Exponate

Neumarkter können sich an Ausstellung über "Zeugnisse inniger Verbundenheit" beteiligen - Raritäten: Krupp-Orden und Schülermütze - vor 17 Minuten

NEUMARKT - Mit Poesiealben und Armbändchen beschwören Jugendliche auch im 21. Jahrhundert noch Freundschaften. Solche "Zeugnisse innigster Verbundenheit" waren aber auch schon vor 200 Jahren populär. Das Neumarkter Stadtmuseum möchte den Bogen von der Biedermeierzeit ins Heute spannen und im Herbst neben Exponaten aus eigenen Beständen auch Erinnerungsstücke aus Neumarkter Privatbesitz ausstellen. Die Suche nach Leihgaben hat begonnen.

Auch in diesem Poesiealbum aus der Biedermeierzeit kann der Museumsbesucher ab 30. September schmökern. © De Geare



Auch in diesem Poesiealbum aus der Biedermeierzeit kann der Museumsbesucher ab 30. September schmökern. Foto: De Geare



"Liebe Petra, sei so schlau und werde keine Ehefrau." Petra Henseler, so viel sei verraten, hat diesen Tipp ihres Poesiealbums in den Wind geschlagen. Die Leiterin des Stadtmuseums ist dennoch dem Charme der Freundschaftsbüchlein erlegen. Egal aus welcher Zeit sie stammen: "Manche Sprüche sind ja auch wirklich hinreißend." Das gilt auch für die Scherenschnitte oder die geflochtenen Haarlocken, die im 19. Jahrhundert oft in die Alben eingeklebt wurden.

Bei der 5. Neumarkter Kulturnacht am 30. September wird eine Scherenschneiderin im Stadtmuseum ihre Werke ausstellen und Workshops anbieten. Am selben Tag wird auch die Sonderausstellung "Der Freundschaft – Poesiealben und andere Zeugnisse innigster Verbundenheit aus zwei Jahrhunderten" eröffnet.

Aufruf an die Bürger

Kulturamtsleiterin Barbara Leicht lädt alle Neumarkterinnen und Neumarkter dazu ein, sich mit eigenen Erinnerungsstücken an der Ausstellung zu beteiligen: "Unser Aufruf an die Bürgerschaft: Was habt Ihr zu diesem Thema zu Hause?" Davon schlummern wohl noch jede Menge auf Dachböden und in Kellern.

Gesucht werden aber nicht nur alte Poesiealben. Alles, was als Freundschaftsbeweis diente und dient, ist willkommen: Freundschaftsringe und -bändchen, Haarbilder und andere Präsente.

Aus dem eigenen Fundus steuert das Stadtmuseum einige interessante Stücke zur Ausstellung bei. Etwa die weiße Burschenschaftsmütze einer Neumarkter Mädchenschulverbindung aus dem Jahr 1926. Darauf haben alle Klassenkameradinnen der höheren Töchterschule unterschrieben. Interessant auch ein Poesiealbum von 1820: "Schon damals gab es Vordrucke von Bildchen und Sprüchen", sagt Museumsleiterin Petra Henseler.

Museumsreferent Rudi Bayerl, Kulturamts-Chefin Barbara Leicht und Museumsleiterin Petra Henseler (von links) bitten die Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung bei der kommenden Sonderausstellung. © Foto: André De Geare



Museumsreferent Rudi Bayerl, Kulturamts-Chefin Barbara Leicht und Museumsleiterin Petra Henseler (von links) bitten die Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung bei der kommenden Sonderausstellung. Foto: Foto: André De Geare



Eine echte Rarität, schon fast einmalig, ist der "Freundschaftsorden" aus dem Nachlass des Neumarkter Mediziners Ernst Schweninger (1850-1924). Der war nicht nur Leibarzt Bismarcks, sondern kurierte auch die Leiden zahlreicher anderer "Promis" seiner Zeit. Dazu zählte auch der Essener Stahlmagnat Alfred Krupp, der in seinem Winterdomizil auf Capri eine Grotte für diverse Festivitäten zur neo-mittelalterlichen Einsiedelei ausbauen ließ.

Herrenrunde bei Krupp

Die illustre Herrengesellschaft, die sich in der Höhle einfand und in der italienischen Presse zu anrüchigen Gerüchten Anlass gab, gipfelte in der Gründung der "Congrega di Fra Felice". Auch Dr. Ernst Schweninger wurde in dieser lukullischen Bruderschaft aufgenommen. Er erhielt ein Abzeichen, das den "Bruder Glücklich" über gekreuztem Besteck zeigt. Über dem Kopf schwebt ein Teller wie ein Heiligenschein. "Nur zwei Exemplare dieses Abzeichens sind bis heute bekannt", sagt Henseler. "Das eine ist in Italien, das andere bei uns."

Auf der Mütze einer Neumarkter Mädchenschulverbindung von 1926 haben sich Mitschülerinnen mit ihrer Unterschrift verewigt. © Foto: André De Geare



Auf der Mütze einer Neumarkter Mädchenschulverbindung von 1926 haben sich Mitschülerinnen mit ihrer Unterschrift verewigt. Foto: Foto: André De Geare



Selbstbeteiligung ist auch beim Kunsthandwerkermarkt am 2. Adventswochenende gefragt. Hierzu sucht das Stadtmuseum noch Aussteller aus dem Raum Neumarkt. Neben Präsenten rund ums Schreiben wird es wieder ein abwechslungsreiches Angebot an "schönen Dingen" geben.

Leihgeber für die Sonderausstellung und Kunsthandwerker, die sich gerne am Adventsmarkt beteiligen möchten, wenden sich an: Petra Henseler, Telefon (09181) 2401, E-Mail: stadtmuseum@neumarkt.de

NICOLAS DAMM