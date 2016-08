In Altdorfer Straße beginnen die Kanalbauarbeiten

NEUMARKT - Seit Montag ist die Altdorfer Straße bereits gesperrt, nun rücken die Baumaschinen an. Bis Oktober wird dort der Kanal erneuert.

Am Montag wurde die Baustelle begangen und auf der Straße bereits markiert, wo nachher gegraben wird, um den neuen Kanal einzubauen. © Fritz Etzold



Die Rohre, die momentan das Abwasser in der Altdorfer Straße führen, sind bereits 40 Jahre alt. Über die Jahrzehnte wurden immer neue Gebiete daran angeschlossen, so dass das Fassungsvermögen des alten Kanals längst nicht mehr ausreicht. Besonders die Gebiete am östlichen und nördlichen Stadtrand bekämen das zu spüren, sagt Ernst Schmidt, der Leiter des Kanalbauamts der Stadt Neumarkt.

Im ersten Bauabschnitt wird deshalb die Altdorfer Straße von der Eggenstraße bis zur Milchhofstraße aufgegraben und ein neuer Stauraumkanal eingebaut. Dieser Kanal hat mit einem Durchmesser von 1,60 Meter ein wesentlich größeres Fassungsvermögen. Er erhält zudem Schieber, die der Bauhof bei starkem Regen schließen kann, so dass das Wasser zurück gehalten wird. In den kanalabwärts liegenden Gebieten kommt das Wasser somit nur gedrosselt an. Das sind zum Beispiel die Eggenstraße und die Dr.-Kurz-Straße.

Kein Rückstau mehr

Durch den neuen Stauraumkanal soll es dann keinen Rückstau mehr geben, was auch für die Anwohner positiv ist. Sie müssen keine Straßenausbaukosten bezahlen, weil die Straße nur so weit und so breit aufgegraben wird, wie es für den Einbau des Kanals notwendig ist.

Im zweiten Bauabschnitt wird in der Milchhofstraße von der Altdorfer Straße bis zur Ecke Lorenz-Hiltner-Straße ebenfalls ein neuer Stauraum-Kanal eingebaut.

Weil die Frischwasserleitung dem neuen Kanal im Weg ist, werden die Stadtwerke Neumarkt in diesem Bereich auch gleich noch die Wasserleitungen erneuern. Dieser zweite Bauabschnitt wird nach aktuellem Planungsstand von Anfang Oktober bis Ende November dauern.



Viola Bernlocher