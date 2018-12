In Berg bleibt Sport- und Kulturzentrum noch zu

BERG - Die Arbeiten an der derzeit größten Baustelle in Berg werden weniger, es geht Schlag auf Schlag: Hoffnungen, dass bald ein "Rund um die Uhr-Betrieb" im neuen Sport- und Kulturzentrum an der Schulstraße, in der Mehrzweckhalle und im Hallenbad, ab Jahresbeginn 2019 möglich sein wird, werden sich aber nicht erfüllen. Der wichtigste Grund: Die Auflagen des Brandschutzes.

Im Hallenbad in Berg stehen noch letzte Arbeiten an. Es gibt aber die Hoffnung, dass ab dem neuen Jahr geschwommen und gesportelt werden kann. Foto: Foto: Helmut Fügl



Zwar verlaufen die noch erforderlichen technischen Ausführungen am Großprojekt wie vorgesehen planmäßig. In der neuen Mehrzweckhalle findet auch bereits Sportbetrieb statt, allerdings nur für den Schulsport. Auch das nur einen Steinwurf entfernte Badeareal wird bis Januar/Februar 2019 fertig gestellt und betriebsbereit sein. Ab Februar nächsten Jahres werden die Arbeiten im Außenbereich der Anlage in Angriff genommen. Notwendig sind Parkplätze, eine Erweiterung des Pausenhofes mit Kulturplatz, die ÖPNV-Haltestelle, Park-and-Ride-Plätze an der Schulstraße sowie die Sanierung der Schulsport-Außenanlagen. Bis Herbst sollen alle Maßnahmen fertig, das Projekt abgeschlossen sein.

Doch die neue Mehrzweckhalle kann derzeit für eine außerschulische Nutzung noch nicht zur Verfügung gestellt werden. Denn: Amtliche Richtlinien und Auflagen sind zu beachten. Die Nutzungsaufnahme der Sportstätten erfordert den gesicherten und äußerst anspruchsvollen Brandschutz.

Eine Ausnahme konnte erreicht werden: Die Nutzungsfreigabe für den Schulsport in der Mehrzweckhalle wurde offiziell genehmigt. Für die Mehrzweckhalle — sie wird als sogenannte "Versammlungsstätte" bewertet — gibt es extreme Anforderungen in Sachen Brandschutz. "Erst dann", so Bürgermeister Helmut Himmler, "wenn für das gesamte Sportzentrum die Brandschutz-Freigabe einschließlich die Statik-Bescheinigung erteilt ist, stehen diese Einrichtungen auch für den Allgemeinsport zur Verfügung".

Einzig der Schulsport kann also sowohl in der Sporthalle wie auch im Hallenbad stattfinden. Und dieses ist gerade noch die einzige "Baustelle" im Gesamtkomplex. Die Fliesenarbeiten im Becken und Beckenrand stehen kurz vor dem Abschluss, es warten noch einige Elektroarbeiten und Tätigkeiten im Außenbereich, unter anderem der Zugang zur "Liegewiese" und deren Gestaltung.

Noch ein Manko, von dem vor allem die Badefans betroffen sind: Für sie wird es bis Herbst 2019 schwierig werden, im Umkreis einen Parkplatz für den Pkw zu finden.

